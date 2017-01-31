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Милла Йовович и Пол Андерсон представят в Москве новый фильм франшизы "Обитель зла"

Культура
31 января, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Картина выйдет на экраны России 10 февраля
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Актриса Милла Йовович и режиссер Пол У.С. Андерсон 14 февраля представят в Москве свой новый фильм "Обитель зла: Последняя глава". Об этом ТАСС сообщили  прокатчики картины, которая выйдет на российские экраны 10 февраля.

"Действие заключительной части франшизы разворачивается сразу после событий, описанных в предыдущем фильме, - говорится в аннотации к картине. - Элис (Милла Йовович) должна попытаться вернуть себе сверхспособности и поставить финальную точку в борьбе".

В фильме также снимались Эли Лартер ("Обитель зла 2", "Пункт назначения 2"), Шон Робертс ("Обитель Зла в 3D: жизнь после смерти", "Люди Икс"), Руби Роуз (сериал "Оранжевый - хит сезона") и Иэн Глен (сериал "Игра престолов").

Премьера первого фильма франшизы "Обитель зла", которая является киноадаптацией одноименной японской компьютерной игры, в США состоялась 15 марта 2002 года, в России - 18 июля того же года. Сюжет построен вокруг Элис - потерявшей память девушки, которая попала в секретную лабораторию.

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