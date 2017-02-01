"Евровидение" по-киевски: как Украина готовится к международному песенному конкурсу

Во вторник в Киеве состоялась жеребьевка участников музыкального конкурса "Евровидение". Россия выступит во втором отборочном этапе, который намечен на 11 мая. ТАСС собрал все, что на данный момент известно о песенном конкурсе, который пройдет в этом году на Украине.

Из Стокгольма в Киев

Украина завоевала первое место на "Евровидении-2016" благодаря певице Джамале, которая выступила на конкурсе с песней "1944". Композиция была посвящена памяти трагедий прошлого, в частности, депортации татар из Крыма. Второе место получила представительница Австралии Дэми Им, третье — россиянин Сергей Лазарев. Страна-победительница, согласно правилам конкурса, принимает "Евровидение" в следующем году.

В начале июля 2016 года официальные заявки на проведение подали шесть украинских городов: Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. В финал конкурса на право проведения "Евровидения-2017" вышли три города — Киев, Днепр и Одесса.

Тогда министр культуры страны Евгений Нищук заявил, что Украина не имеет подходящего концертного зала или арены для "Евровидения". В тот момент рассматривались варианты строительства новой арены во Львове или на набережной Днепра в Киеве.

Позднее Нищук заявил о переносе на неопределенный срок выбора города-победителя из-за "трудностей финансового характера". Лишь в сентябре стало известно, что в 2017 году "Евровидение" пройдет в Киеве. По решению организаторов, конкурс состоится в Международном выставочном центре. Площадь комплекса составляет почти 60 тыс. кв. м. Организаторы пока не разглашают, как будет выглядеть сцена и кто станет ведущим конкурса.

От идеи провести "Евровидение" в спорткомплексе "Олимпийский" киевская мэрия отказалась еще в мае. Как рассказал мэр города Виталий Кличко, по условиям конкурса выступление артистов не должно проходить на открытых площадках, а возведение временной крыши-трансформера для стадиона обойдется слишком дорого.

Финансовый вопрос

С самого начала проведение "Евровидения" на Украине находилось под вопросом. Сразу после итогов песенного конкурса 2016 года министр финансов Александр Данилюк допустил возможность передачи права проведения "Евровидения" другой стране и пообещал "трезво оценить" стоимость проведения конкурса.

В конце июля заместитель генерального директора Национальной телекомпании Украины Виктория Романова заявила, что "Евровидение-2017" получит финансирование из нескольких источников, в числе которых и спонсоры. Спустя неделю премьер-министр страны Владимир Гройсман заверил, что правительство Украины обеспечит финансовые гарантии для проведения "Евровидения".

Для "Евровидения-2017" будут арендованы помещения общей площадью 31 тыс. кв. м, в том числе три павильона и 16 конференц-залов на сумму 35,1 млн гривен ($1,15 млн).

Согласно данным системы электронных платежей "Прозоро", киевская администрация уже выделила 50 млн гривен ($1,9 млн) в 2016 году и предусмотрела еще 150 млн ($5,7 млн) в 2017 году.

Всего на проведение "Евровидения" выделены 430 млн гривен ($17,2 млн) гарантий, а также предусмотрено в бюджете на 2017 год 455,7 млн гривен ($17,4 млн). На данный момент, по словам Александра Данилюка, финансирование конкурса полностью обеспечено.

Скандалы и политика

Вскоре после завершения "Евровидения" в Стокгольме депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что на международный конкурс в 2017 году не смогут попасть представители России, высказывающиеся "в поддержку российской агрессии против Украины". По его словам, участие в конкурсе смогут принять только те исполнители, которые, в частности, не поддерживают воссоединение Крыма с Россией.

В сентябре прошлого года Евгений Нищук добавил, что украинские власти не допустят к участию в "Евровидении-2017" российских исполнителей, которые внесены в черные списки Службы безопасности (СБУ). По его словам, если этих артистов "будут вести на победу (в национальном туре), то это будет сознательная провокация".

В настоящее время в данный список внесены более 80 деятелей культуры, среди которых режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Олег Табаков, Валентина Талызина, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и многие другие.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко также считает, что проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" играет для страны прежде всего политическую роль. Между тем в Европейском вещательном союзе (ЕВС) ранее заявляли, что все артисты должны иметь возможность посетить Украину во время "Евровидения".

Логотип и слоган

30 января Украина представила логотип и слоган "Евровидения-2017". Ими стали традиционное украинское ожерелье — намысто — и фраза Celebrate Diversitу, которую можно перевести как "Праздник разнообразия".

YouTube/Eurovision Song Contest

Как рассказал исполнительный директор "Евровидения" Ион Ола Санд, слоган развивает прошлогоднюю тему Come Together и призывает уважать разнообразие народов мира, которые соберутся вместе под одной крышей во время песенного конкурса.

Что касается логотипа, то он также продолжает идею уникальности каждой страны и участника конкурса. Взяв ожерелье за основу логотипа, два украинских креативных агентства — Republique и Banda, которые объединились специально для этого проекта, создали символ, каждый элемент которого имеет неповторимые узор и форму.

Кто будет представлять Россию

На данный момент Первый канал не готов огласить имя того, кто будет представлять Россию на "Евровидении-2017". СМИ в качестве главной кандидатуры называют 32-летнего финалиста шоу "Голос" Александра Панайотова. Однако сам певец признался, что ему пока ничего не известно о таком решении.

Панайотов участвовал в отборе России на конкурс песни "Евровидение" в 2005, 2007, 2008 и 2010 годах, а также в отборе Украины в 2009 году. В финале популярного телевизионного шоу "Голос" он уступил 20-летней Дарье Антонюк, которая победила по итогам зрительского СМС-голосования.

Согласно жеребьевке, состоявшейся 31 января, Россия выступит во втором полуфинале конкурса "Евровидение" в Киеве 11 мая. На этом же этапе выступят исполнители с Мальты, из Македонии, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии.

В первом полуфинале, который состоится 9 мая 2017 года, на сцену выйдут артисты из Черногории, Финляндии, Грузии, Португалии, Бельгии, Швеции, Албании, Азербайджана, Австралии, Словении, Армении, Молдовы, Чехии, Латвии, Греции, Исландии, Польши и с Кипра.

По правилам конкурса страны "большой пятерки" (Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания), а также страна — хозяйка конкурса автоматически проходят в финал. Вместе с тем они должны обеспечить трансляцию полуфинала и голосование своих граждан за его участников.

Всего в "Евровидении-2017" примут участие представители 43 стран. Точный порядок выступления полуфиналистов будет определен продюсерами конкурса позже. Финал конкурса состоится 13 мая.