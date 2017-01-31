Третьяковка продлевает выставку из Музеев Ватикана на 10 дней

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Светлана Янкина/. Третьяковская галерея продлевает на 10 дней выставку "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо", которая должна была закрыться 19 февраля, и вводит на этот период особый режим работы - музей будет работать без выходных и до 9 часов вечера. Об этом ТАСС рассказала сегодня директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Очень приятно, что новый директор Музеев Ватикана Барбара Ятта, которая присутствовала у нас на открытии в качестве заместителя директора, очень быстро откликнулась на наше обращение и согласилась продлить выставку. Мы продлеваем ее с 20 февраля по 1 марта включительно", - сказала Трегулова.

В связи с этим в Третьяковской галерее отменяются традиционные выходные по понедельникам, режим работы также меняется - теперь музей будет работать до 9 вечера не с четверга по воскресенье, а всю неделю. Последние партии билетов поступят в продажу 10 февраля в кассах Третьяковской галереи на Крымском Валу, онлайн продажи начнутся в полдень 17 февраля.

По словам Трегуловой, продление такого масштабного проекта связано со значительными финансовыми издержками.

"Можно представить, какова страховая оценка этой выставки, и любое продление и перенос сроков возврата произведений искусства - это дополнительные расходы, которые взял на себя оказавший помощь в организации выставки фонд Алишера Усманова "Наука, искусство и спорт", - отметила директор Третьяковской галереи.

В Москву привезли десятую часть произведений искусства из коллекции Пинакотеки Ватикана, где находятся около 470 полотен. Картины Караваджо, Рафаэля Санти, Джованни Беллини, Гверчино, Пьетро Перуджино и Гвидо Рени чрезвычайно редко покидают Ватикан, поэтому каждый раз их зарубежный показ становится сенсацией в художественном мире.

Феномен успеха

После двух предыдущих крупных выставок в Третьяковской галерее - Валентина Серова и Ивана Айвазовского, нынешний показ также пользуется невероятной популярностью. Поступавшие в продажу партии билетов на "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" раскупались молниеносно.

"У меня несколько объяснений этому явлению: это действительно самая представительная выставка из собрания Музеев Ватикана, которая когда бы то ни было была показана за рубежом, все произведения сняты со стен Пинакотеки Ватикана, нет ни одной вещи из запасника. То, что мы отобрали с итальянскими коллегами для выставки - это величайшие произведения искусства вне зависимости от их формата", - сказала Трегулова.

Кроме того, продолжила она, "многие понимают, что возможность такого близкого общения с этими работами - уникальна. Здесь прекрасный антураж и выставленный свет, архитектура выставки. Это позволяет по-новому увидеть картины даже теми, кто неоднократно видел их в Ватикане".

Также в музее подготовили ретроспективу итальянских фильмов к выставке в рамках программы "Кино в Третьяковке", показы пройдут с 3 февраля по 21 февраля. Среди кинолент, которые увидят зрители - "Птицы большие и малые" Пьера Паоло Пазолини, "Мессия" Роберто Росселлини и "Франциск Ассизский" Лилианы Кавани.

Безопасность прежде всего

Говоря о посещаемости выставки, Трегулова отметила, что не стоит сравнивать ее с побившей рекорд выставкой Ивана Айвазовского, которая прошла в более просторных залах музея на Крымском Валу. Нормы безопасности и климат диктуют свои условия, поэтому проект "Roma Aeterna" - "не про прорывные рекорды".

"Мы должны очень жестко соблюдать четкие нормативы по количеству людей, которые могут одновременно находиться в залах для обеспечения и безопасности произведений и для того, чтобы климатические условия не менялись и не было скачков от наплыва посетителей", - пояснила она.

Кроме того, даже с тем уровнем пропускной способности - по 100 человек за сеанс каждые полтора часа, посетителям приходится по 10 минут стоять у картины и ждать, пока остальная публика расступится и они смогут увидеть произведение искусства.

"Поэтому выставку посмотрят ровно столько людей, сколько возможно. Из-за продления будет не такое уж большое количество билетов и мы, наверное, не сможем удовлетворить всех, кто хотел посмотреть эту выставку. Но это продиктовано соблюдением самых жестких норм безопасности", - сказала Трегулова.

Как ранее сообщал ТАСС, в связи с проведением выставки они были усилены: в залах стало больше смотрителей, там постоянно находится сотрудник службы безопасности Третьяковской галереи, также были усилены полицейские посты.