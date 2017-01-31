Британский музыкант Джон Уэттон скончался на 68 году жизни

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Британский вокалист, гитарист, клавишник и автор песен Джон Уэттон скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщается на официальном сайте музыканта.

"Легенда рок-музыки Джон Уэттон, к сожалению, ушел из жизни в ранние часы вторника, 31 января, после долгой и мужественной борьбы с раком", - говорится на официальной странице, посвященной Уэттону.

Музыкант родился 12 июня 1949 года в английском графстве Дербишир. Слава пришел к нему в начале 70-х годов, когда он играл в группе King Crimson. Уэттон участвовал также в таких известных группах как Roxy Music, Uriah Heep, UK, а в 1980 году записал свой первый сольный альбом Caught In the Crossfire.

В это время он познакомился с Джоном Дэвидом Калоднером, работавшим на тот момент одним из менеджеров локального представительства фирмы грамзаписи Atlantic Records. Он посоветовал музыканту собрать собственную группу - так появилась Asia, которая имела для Джона Уэттона самый большой коммерческий успех.