Сбывавшая в США подделки работ экспрессионистов арт-дилер отделалась домашним арестом

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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дилер из штата Нью-Йорк, 15 лет сбывавшая подделки произведений известных художников, приговорена к девяти месяцам домашнего ареста. Глафира Розалес заслужила снисхождение суда, сотрудничая со следствием. Как сообщило агентство Associated Press (AP), такой вердикт огласила федеральный судья Кэтрин Фаилья.
В 2013 году арт-дилер созналась в соучастии в мошенническом сговоре. Розалес, пользуясь своей профессиональной репутацией, содействовала преступному обороту поддельных картин, в том числе американских художников Джексона Поллока и Виллема де Кунинга, которые являются представителями абстрактного экспрессионизма.
В ходе следствия 60-летняя жительница города Сэндс-Поинт полностью признала свою вину и раскрыла мошенническую схему, назвав сообщников и автора подделок. Она утверждала, что бывший любовник побоями принудил ее к обману клиентов. Суд также принял во внимание субъективный фактор - прочные узы Розалес со своей дочерью. В итоге неизбежное тюремное заключение заменили на домашний арест.