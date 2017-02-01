Лев Лещенко предлагает отправить на "Евровидение" в Киев Александра Панайотова

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Советский и российский певец Лев Лещенко назвал самой яркой кандидатурой для участия в конкурсе "Евровидение-2017" от России финалиста шоу "Голос" Александра Панайотова.

При этом народный артист РСФСР заявил ТАСС, что и сам бы поехал его поддержать, если бы не запрет на въезд на Украину.

"Вполне мог бы поехать Александр Панайотов. Он очень хороший певец и сейчас в тренде, в хорошей форме", - заявил Лещенко, добавив, что "это самая яркая кандидатура на сегодняшний день".

Также Лещенко добавил, что не сможет поехать на полуфинал и финал смотра в Киеве, которые пройдут в мае, из-за действия черного списка российских артистов, которым запрещен въезд на Украину. "С удовольствием поехал бы, но не рискую, потому что могут все же остановить на границе", - отметил он.

Отбор на участие в смотре исполнителя от РФ в этом году проводит Первый канал. Ранее в СМИ появилась информация, что на "Евровидение-2017" решено отправить Панайотова. Однако позднее представители канала заявили журналистам, что решение о российском участнике пока не принято.

Александр Панайотов участвовал в российском отборе на конкурс "Евровидение" в 2005, 2007, 2008 и 2010 годах, а также от Украины в 2009 году. В 2016 году он стал финалистом шоу "Голос", которое транслировал Первый канал. Полуфинал "Евровидения-2017" состоится 9 и 11 мая в Киеве, финал - 13 мая. Накануне прошла жеребьевка стран-участниц конкурса, согласно которой представитель России выступит во втором полуфинале.