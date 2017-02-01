Путин и Медведев поздравили с юбилеем Льва Лещенко

Лев Лещенко: не надо депрессий, надо просто работатьПерейти в раздел Интервью
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Льва Лещенко с 75-летием и пожелал ему здоровья, вдохновения и успехов. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Примите теплые поздравления с 75-летием. Юбилей такого популярного, всенародно любимого артиста - большое событие для поклонников эстрады, для всех почитателей вашего щедрого, жизнеутверждающего дарования", - говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что артист всегда находится "в прекрасной творческой форме" и подает коллегам пример "высочайшего профессионализма и приверженности лучшим традициям отечественного музыкального искусства", а также делится с талантливой молодежью "секретами мастерства и творческого долголетия".
По мнению президента, особого признания заслуживает активное участие артиста в общественной и культурной жизни страны, "в реализации востребованных патриотических, благотворительных, просветительских проектов".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в поздравительной телеграмме отметил, что песни Лещенко стали народными.
"Замечательный певец, Вы завоевали любовь миллионов поклонников. Ваши песни - "Соловьиная роща", "Не плачь, девчонка", "Притяжение земли", "Городские цветы", "Команда молодости нашей" и, конечно, "День Победы" - стали по-настоящему народными", - говорится, в частности, в телеграмме.
Медведев отметил, что песни артиста "с удовольствием поют представители разных поколений".
Лев Валерьянович Лещенко родился 1 февраля 1942 г. в Москве. Артист начал певческую карьеру в Московском театре оперетты, работал в Москонцерте, выступал солистом- вокалистом Гостелерадио СССР. Известность певцу принесли композиции "День Победы", "Родительский дом", "Ни минуты покоя", "Прощай", "Почему ты мне не встретилась", "Родная Земля", "До свиданья, Москва", исполненная в финале Олимпиады-1980, десятки других.
Лев Лещенко - обладатель множества наград, в их числе - ордена "Знак Почета" (1985) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2002).