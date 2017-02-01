Пресс-конференция Юрия Грымова. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция нового художественного руководителя театра "Модернъ" Юрия Грымова и директора театра Алексея Черепнева.

Гости рассказывают о премьере новой постановки, изменениях в составе труппы, а также новом фирменном стиле театра.