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Пресс-конференция Юрия Грымова. Видеотрансляция

Культура
1 февраля, 14:04 UTC+3
Новый худрук театра "Модернъ" рассказывает о новой жизни театра
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Материал из 1 страницы

 

В ТАСС проходит пресс-конференция нового художественного руководителя театра "Модернъ" Юрия Грымова и директора театра Алексея Черепнева.

Гости рассказывают о премьере новой постановки, изменениях в составе труппы, а также новом фирменном стиле театра.

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