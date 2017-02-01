Грымов поставит антиутопию Хаксли, которую также взялся экранизировать Ди Каприо

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Новый художественный руководитель московского театра "Модернъ" Юрий Грымов, сменивший на этом посту Светлану Врагову, к концу апреля поставит в театре роман-антиутопию "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли, который также планирует экранизировать Леонардо Ди Каприо. Об этом режиссер рассказал ТАСС.

"Я уже месяц даже не работаю, а живу в театре, сегодня мы начали репетиции нового спектакля, - отметил Грымов. - Всего в нашем творческом портфеле 12 пьес, первой постановкой станет роман "О дивный новый мир" Хаксли. Ди Каприо выкупил права на фильм по этому роману, а Спилберг будет ставить по нему сериал". Режиссер добавил, что работает в контакте с агентством, которое владеет авторскими правами на роман. Этот спектакль он будет ставить сам.

В спектакле, по словам Грымов, будут, в частности, заняты приглашенные артисты Анна Каменкова и Игорь Яцко. Кроме того, в ближайшем будущем будет объявлен набор молодых актеров в труппу театра и открыта детская школа, где можно будет узнать о мировом театре.

"Настроение в театре хорошее"

Режиссер отметил, что за время его руководства труппа театра сократилась на несколько человек из-за непродления контрактов, сейчас в ней 30 артистов. "Но настроение в театре хорошее", - заверил Грымов. В дальнейших планах режиссера - постановка трех спектаклей для взрослых зрителей и один для детей. "У нас очень плотный график, по сути мы перезапускаем театр", - сказал он.

При этом Грымов отметил, что некоторые спектакли, созданные прежним руководством, уже сняты, еще несколько собираются снять из-за невостребованности у зрителей. В частности, снята постановка "Катерина Ивановна", в которой играла Светлана Врагова.

Проверки прежнего руководства

"Последние 15 лет в этом театре исчезла жизнь, никто не был занят инвестирование в него - финансовым, человеческим, - считает Грымов. - Сейчас мы будем восстанавливать репутацию театра". Он добавил, что в течение месяца придут окончательные итоги проверки прежнего руководства, которые еще предстоит проанализировать.

Также режиссер отметил, что в театре идет косметический ремонт, который финансирует департамент культуры Москвы. "Мы перекрасим фойе, изменим цвет зрительного зала, сейчас он белый, сделаем цивилизованный буфет и постараемся увеличить количество посадочных мест до 400, будет закуплено новое световое оборудование", - перечислил Грымов. Кроме того, планируется убрать букву "ъ" из названия театра.

Надежды Грымова

"Репертуар театра на 70 % будет состоять из современных, в основном русских, пьес, на 30 процентов - это будет классика, - сообщил режиссер. - Мы надеемся, что в театр снова пойдут зрители".

На пресс-конференции в ТАСС Грымов также отметил, что утратил веру в кино. "С кино в течение пяти лет ничего не произойдет, а вот в театр я верю", - сказал режиссер.