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Детское "Евровидение" впервые пройдет в Грузии

Культура
1 февраля, 15:51 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Эка Мехузла
Решение обусловлено тем, что представители Грузии наибольшее количество раз становились победителями конкурса
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ТБИЛИСИ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Международный музыкальный детский конкурс "Евровидение-2017" состоится в Грузии. Об этом было объявлено в Тбилиси на пресс-конференции с участием представителей Общественного ТВ Грузии (ОТВГ, является куратором конкурса в стране), заместителя министра экономики и устойчивого развития Кетеван Бочоришвили, руководителя Национальной администрации туризма Георгия Чоговадзе и руководителя проекта детское "Евровидение-2017" Серги Гварджаладзе.

Страна примет 15-й по счету конкурс в ноябре текущего года.

Решение провести детское "Евровидение" в Грузии обусловлено тем, что ее представители наибольшее количество раз становились победителями конкурса: впервые победу стране принесли участники группы "Бзикеби" ("Осы") в 2008 году (конкурс проходил на Кипре), в 2011 году музыкальный коллектив "Кэнди" победил в Армении, а в прошлом году на Мальте победителем стала 10-летняя Мариам Мамадашвили с песней "Мзео" ("Солнце").

Гварджаладзе заявил в ходе пресс-конференции, что "Грузия сделает все, чтобы соответствовать высокому стандарту конкурса и порадовать всех детей, которые приедут в страну для участия в этом музыкальном празднике".

"Мы предложим телевизионную продукцию высокого качества, которая будет интересна и для детей, и для взрослых, и для телеиндустрии", - сказал он.

Представитель ОТВГ Тинатин Бердзенишвили отметила, что "Грузия готова принять этот вызов и достойно принять европейский музыкальный конкурс". "До проведения детского "Евровидения" в Грузии нам предстоит многое сделать, подготовиться и достойно принять один из важнейших в Европе детских музыкальных конкурсов", - сказала она.

Замминистра экономики Кетеван Бочоришвили указала на важность проведения в Грузии детского "Евровидения" "с точки зрения повышения узнаваемости и популярности страны".

"Этот телевизионный музыкальный конкурс является международным и транслируется в прямом эфире более чем на 50 европейских стран, это позволит представить Грузию в еще более позитивном плане, что в будущем послужит увеличению визитеров и развитию туристического сектора нашей страны", - сказала она.

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