Бейонсе объявила, что ждет двоих детей

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская певица Бейонсе ждет двоих детей. Об этом она написала на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Бейонсе Жизель Ноулз-Картер разместила свою фотографию, на которой видно, что она беременна.

"Мы хотим поделиться нашим счастьем и любовью. Мы были благословлены сразу дважды. Мы очень благодарны за то, что в нашей семье прибавятся двое, и спасибо за наилучшие пожелания - Картеры", - написала 35-летняя певица.

Супругом исполнительницы является американский рэпер Шон Кори Картер, который более известен под псевдонимом Jay-Z. В январе 2012 года у них родилась дочь, которую назвали Блю Айви Картер.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Фото опубликовано Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST