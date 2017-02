Семь артистов, записывающих альбомы спустя три четверти века

Британская певица и кавалер ордена Британской империи Вера Линн решила отметить свой 100-летний юбилей выходом нового альбома. В сборник войдут классические композиции исполнительницы в современной аранжировке. Таким образом, она станет самым возрастным в мире вокалистом, выпустившим новую музыкальную пластинку. ТАСС выбрал семь старейших артистов, которые выступают и пишут альбомы, несмотря на возраст.

Вера Линн

YouTube/ביום שמוסיקה מתה

Линн приобрела наибольшую известность в годы Второй Мировой Войны. Песня We’ll Meet Again, которую написали композиторы Росс Паркер и Хьюи Чарльз, стала ее визитной карточкой.

Линн впервые исполнила We’ll Meet Again в 1942 году, тогда же приняв участие в одноименной кинокартине. Позднее она начала вести концертную радиопрограмму ВВС для британских военных, после чего Линн стали неразрывно ассоциировать с армией Великобритании.

Ее называли "возлюбленной вооруженных сил" (Force's Sweetheart), а во времена Холодной войны We’ll Meet Again была включена в пакет музыкальных программ, которые должны были вещаться в бомбоубежищах в случае ядерной атаки.

Помимо этого, Вера Линн оказала влияние на массовую культуру. Так, певице посвящена композиция "Vera" группы Pink Floyd. Кроме того, ее We’ll Meet Again звучит в конце фильма Стенли Кубрика "Доктор Стрейнджлав".

В августе 2009 года Линн выпустила альбом We'll Meet Again: Very Best of Vera Lynn. Его релиз был приурочен к 70-летию со дня начала Второй мировой войны. В результате спустя месяц пластинка не только попала в чарт Великобритании, но и возглавила его.

Боб Дилан

YoTube/BobDylanVEVO

Последнее время имя 75-летнего Боба Дилана звучит у всех на устах преимущественно вкупе с Нобелевской премией по литературе, которую артист получил в 2016 году. Сам Дилан не смог приехать на церемонию вручения награды, так был занят концертной деятельностью.

Однако певец не только выступает, но и записывает новые альбомы. Так, в этом году Дилан планирует выпустить трехчастную пластинку "Triplicate". В альбом войдут 30 песен американских исполнителей. В их числе "Once Upon A Time" Чарльза Страуса и Ли Адамса, "The Best Is Yet To Come" Сая Коулмэна и Кэролин Ли и другие.

На официальном канале Дилана на YouTube уже можно послушать первый трек с нового альбома – кавер-версию песни Фрэнка Синатры "I Could Have Told You". Для американского исполнителя это станет 38-й по счету пластинкой музыканта.

Предыдущий альбом Дилана – "Fallen Angels" – вышел в прошлом году и также целиком состоял из аранжировок песен других популярных артистов. Большинству слушателей Дилан известен как автор хитов Blowin' in the Wind, The Times They Are a-Changin’, Like a Rolling Stone.

Он также является лауреатом премии "Грэмми" и занимает второе место в списке журнала Rolling Stone "100 величайших исполнителей всех времен". В 2008 году Дилан получил Пулитцеровскую премию "за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы".

Чак Берри

YouTube/MinorThreat81

В этом году выйдет альбом еще одной легенды американской рок-сцены – Чака Берри. Пластинка, которая станет первым альбомом музыканта за последние 38 лет, приурочена к юбилею артиста. В октябре прошлого года Берри исполнилось 90 лет.

Альбом под названием Chuck будет состоять в первую очередь из новых песен. Точная дата выхода альбома пока неизвестна. Сам Берри отметил, что посвящает новую пластинку своей жене Тодди. Последняя на данный момент пластинка Чака Берри Rock It вышла в 1979 году.

Родившийся в 1926 году в Сент-Луисе (штат Миссури) певец и гитарист Чак Берри считается одним из наиболее влиятельных артистов в истории рок-н-ролла. В мае 1955 года был записан первый сингл Чака Берри под названием Maybellene, сочетавший напор ритм-энд-блюза и стилистику кантри. Сингл занял первое место в американском хит-параде в категории "ритм-энд-блюз".

В списке 100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone Берри не сильно отстал от Боба Дилана – он занимает в нем пятое место. Также Берри является лауреатом премии "Грэмми" за особый вклад в музыку.

Тони Беннетт

YouTube/tonybennettVEVO

Тони Беннетт – один из немногих американских поп-артистов, который смог продержаться на сцене больше пяти десятилетий. Он начал свою карьеру как свинговый исполнитель в начале 50-х. Первой его песней, которая завоевала популярность, стала Because of You. Она быстро достигла вершины чарта журнала Billboard, где оставалась на протяжении 10 недель.

Однако с приходом рок-н-ролла Беннетт оказался задвинут на второй план. Последним его хитом того периода стала композиция Stranger in Paradise, записанная в 1954 году. После этого Беннетт был вынужден сменить имидж и отойти от традиционного свинга в стороны современной музыки.

Популярность к артисту вернулась, когда американская молодежь обратилась к традиционной поп-музыке и вновь стали модны такие исполнители как Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Перри Комо, Фред Астер и другие. Беннетт воспользовался этой возможностью и выпустил трибьют-альбомы, которые не только вернули его на вершины чартов, но и принесли ему несколько "Грэмми".

Последующие годы Беннетт начал активно выпускать альбомы, записанные с другими известными артистами поп-сцены, такими как Стиви Уандер, Элтон Джон и Селин Дион. В 2011 году певец стал старейшим за всю историю певцом, возглавившим американский чарт Billboard, а в 2014 году выпустил джазовый альбом с Леди Гага.

Последней записанной пластинкой на данный момент является The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern, выпущенная в 2015 году. Альбом возглавил хит-парад джазовой музыки Jazz Albums и был номинирован на "Грэмми".

Йоко Оно

YouTube/Yoko Ono

Вдова Джона Леннона Йоко Оно, которой 18 февраля исполнится 84 года, после смерти основателя The Beatles продолжает заниматься творчеством и искать себя то в художественном искусстве, то – в музыкальном. В 2013 году вышел последний на данный момент студийный альбом Йоко Оно – Take Me to the Land of Hell.

Кроме этого, она является обладательницей многих наград за вклад в современное искусство. Так, в 2009 году Йоко Оно получила "Золотого Льва" Венецианской биеннале. Также она удостоена награды от города Хиросима за вклад в современное искусство и движение борьбы за мир.

Вдобавок к этому, в скором времени может появиться фильм о любви Йоко Оно и Джона Леннона. Сценарием картины займется Энтони Маккартен, известный по работе над кинокартиной "Вселенная Стивена Хокинга (Theory of Everything, 2014) о жизни британского ученого физика Стивена Хокинга. Оно же будет давать консультации как при написании сценария, так и в процессе съемок.

Джон Леннон и Йоко Оно познакомились в 1966 году. А спустя два года вышел их первый совместный альбом – Unfinished Music No. 1: Two Virgins. 8 декабря 1980 года, когда Джон Леннон вместе с супругой возвращались домой, американский фанат Марк Чепмен совершил пять выстрелов в спину музыканта, отчего Леннон скончался.

Большую часть своего состояния (на момент смерти оценивалось примерно в $150 млн) он завещал Йоко Оно и детям (у певца также был сын от первого брака), а остальная часть была направлена на благотворительность.

В 1983 году Йоко Оно продала семейную недвижимость и пожертвовала около $5 млн детским домам. В их числе был и ливерпульский Strawberry Fields, вдохновивший в 1966 году Леннона на написание одноименной песни.

Иосиф Кобзон

YouTube/GUTSERIEV MEDIA

В сентябре Иосиф Кобзон будет отмечать свое 80-летие. Однако народный артист СССР и не думает оставлять сцену. Кобзон начал эстрадную карьеру в 60-х годах, когда стал постоянным участником телевизионных новогодних "Огоньков".

Работу на радио и телевидении певец совмещал с концертной деятельностью, проводя гастроли как по СССР, так и по зарубежным странам. Широкому слушателю Иосиф Кобзон известен как исполнитель композиций "Я люблю тебя жизнь!", "Надежда", "Не думай о секундах свысока" и. В целом репертуар певца насчитывает более 3 тыс. песен.

С 1997 года артиста является депутатом Государственной думы. В настоящее время Кобзон не только продолжает записывать альбомы (последний на данный момент вышел всего три года назад), но и сотрудничает с молодыми исполнителями. Так, в 2014 году артист выпустил песню "Доля женская – воля мужская" на музыку Максима Покровского и стихи Михаила Гуцериева.

А в октябре 2015 года вышел клип Иосифа Кобзона и рэп-исполнителя TIMBIGFAMILY на совместную композицию "Не исчезай". В апреле 2016 года Владимир Путин наградил певца и депутата званием "Герой Труда РФ".

Лев Лещенко

YoTube/aaasssdd100

1 февраля Лев Лещенко отметил 75-летие. Свой юбилей он по уже сложившейся традиции справлял на сцене. Певец стал набирать популярность в начале 70-х годов. В 1975 году он исполнил композицию "День победы", написанную Давидом Тухмановым. После этого песня стала прочно ассоциироваться с именем Лещенко.

Уже в 1977 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. А спустя три года именно он совместно с Татьяной Анциферовой спел композицию "До свиданья, Москва" на закрытии Олимпиады.

Между тем, Лещенко идет в ногу со временем. "Талант всегда проявится, сегодня проявится через интернет. Артисты с телевидения в интернете набирают тысячи просмотров, а молодежь — миллионы", – рассказывал певец в интервью ТАСС.

Последний на данный момент альбом артиста – "Я тебе подарю" – вышел в 2015 году. Тогда же он, к удивлению многих, выступил в качестве почетного гостя на рок-фестивале KUBANA.