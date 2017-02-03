Театр Маяковского представляет премьеру спектакля о мигрантах "Изгнание"

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр им. В. Маяковского на сцене своего филиала на Сретенке представляет премьеру спектакля о литовских мигрантах под названием "Изгнание". Автор пьесы - известный литовский драматург Марюс Ивашкявичюс, постановку осуществил его соотечественник, художественный руководитель Театра Маяковского Миндаугас Карбаускис. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

Здесь напомнили, что прежде в таком же тандеме в Маяковке были созданы два нашумевших спектакля - "Кант" и "Русский роман". В первом речь идет о знаменитом философе Иммануиле Канте, во втором - о семье Льва Толстого. Теперь к ним добавился третий спектакль, местом действия которого стал современный Лондон, а героями - литовские мигранты-пролетарии.

История создания пьесы

"Пьесу "Изгнание" я написал в 2011 году", - сообщил ТАСС Ивашкявичюс. По его словам, тему подсказали один литовский театральный продюсер и атташе по культуре посольства Литвы в Лондоне.

"По их "наводке" я и отправился в британскую столицу, - поделился драматург. - В течение месяца "скитался" по рабочим окраинам, собирая материал. Поначалу попадались неинтересные люди, и я стал сомневаться, нужно ли мне продолжать поиски персонажей. Но со временем я их нашел, и их истории меня потрясли".

Как говорит Ивашкявичюс, в итоге материала набралось столько, что если бы кому-то пришло в голову поставить пьесу в полном объеме, то спектакль продлился бы не менее восьми часов. "Но никому это в голову не пришло", - улыбается драматург, на счету которого порядка десяти пьес.

"Первым "Изгнание" поставил режиссер Оскарас Коршуновас в Вильнюсе, - рассказал Ивашкявичюс. - Спектакль продолжительностью в шесть часов поначалу вызвал у зрителей шок. Многие покидали зал, не дожидаясь финала постановки".

Но причина такого отношения публики заключалась отнюдь не в продолжительности сценического действа, а совсем в другом. "Людей смущало обилие ненормативной лексики, или попросту мата", - откровенно заявил драматург. Однако сейчас, как утверждает автор пьесы, его "Изгнание" в Вильнюсе идет "на ура", и билетов на него не достать.

Подобная картина наблюдается также в Риге и Таллине, где тоже поставили "Изгнание". Словом, в трех столицах прибалтийских стран этот спектакль причислен к разряду бестселлеров, отметил драматург, деликатно воздержавшись от прогнозов относительно Москвы. "Мне трудно прогнозировать, я здесь не живу", - сказал Ивашкявичюс. Он лишь добавил, что в русской версии спектакль продолжается всего четыре часа, и нецензурные выражения в нем практически отсутствуют.

"Изгнание": московская версия

Относительно жанра "Изгнания" Ивашкявичюс убежден, что написал драму.

"У мигрантов есть такое странное чувство, как будто они ментально где-то в воздухе: они уже ушли из своего общества и, возвращаясь в Литву, не знают новых правил этой страны, - говорит драматург. - Но в то же время и в Лондоне они не стали местными и оказались чужими. Поэтому они так и остаются где-то между. Это можно назвать своеобразным "потерянным поколением", ведь они все это делают для своих детей, потому что их жизнь уже не состоялась".

По мнению режиссера московского спектакля Миндаугаса Карбаускиса, Ивашкявичюс "писал комедию, а написал трагикомедию. Ибо насколько бы тяжелым не казался путь главного героя, юмор всегда у Марюса рядом".

В спектакле Театра Маяковского заняты Вячеслав Ковалев, Иван Кокорин, Юрий Коренев, Евгений Матвеев, Алексей Сергеев, Денис Денисов, Анастасия Дьячук, Михаил Кремер, Анастасия Мишина. Сценическое пространство оформил Сергей Бархин, костюмы выполнены по эскизам Марии Даниловой. Автор перевода - Георгий Ефремов.