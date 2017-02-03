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Виртуальный Золотой дом Нерона откроется в Риме

Культура
3 февраля, 15:35 UTC+3
Авторы виртуальной реконструкции полагают, что и сам император, не чуждый творческим идеям, одобрил бы этот проект
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Материал из 1 страницы

ТАСС/Reuters

Виртуальный дворец императора Нерона в Риме откроется 4 февраля, сообщает Reuters. Как утверждают создатели реконструкции, с помощью очков виртуальной реальности посетители смогут увидеть Domus Aurea или Золотой дом в его первозданном виде.

По словам научного руководителя археологического объекта Алессандро д'Алессио, таким образом авторы хотят дать возможность "по-другому ощутить пространство под золотыми сводами". 

"Презентация с помощью виртуальной реальности погрузит посетителей в атмосферу Domus Aurea и продемонстрирует прочие помещения дворца. Кроме того, они увидят события, связанные с его открытием в эпоху Возрождения", – рассказал д'Алессио.

Строительство дворцового комплекса началось в 64 году на выжженной территории после знаменитого пожара в Риме. Как считают некоторые историки, поджог устроил сам Нерон, чтобы освободить место под свое грандиозное творение. 

После смерти императора в 68 году недостроенный дворец был заброшен. А преемники Нерона относились к Золотому дому с пренебрежением. Так, император Веспасиан Флавий воздвиг на месте искусственного озера, служившего прообразом моря в садах дворца, Колизей. А Траян использовал Domus Aurea как "подставку" для своих терм.

В 2010 году археологический памятник был закрыт, после того как обвалился потолок в одном из коридоров. С тех пор проводятся реставрационные работы, которые обходятся в €7-8 млн ежегодно. В 2014 году Золотой дом частично открыли для посещения.

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