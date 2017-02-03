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Скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова

Культура
3 февраля, 10:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, февраля. /ТАСС
Заслуженной артистке РСФСР 24 декабря исполнилось бы 103 года
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Заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова

Заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова

© «Советская Сибирь»

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова, старейшая актриса страны, скончалась в Новосибирске в пятницу на 103 году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе молодежного театра "Глобус" (ранее ТЮЗ), в котором она стала играть с 1930 года, став одной из первых выпускниц созданной при нем театральной студии.

Зоя Фёдоровна Булгакова родилась 24 декабря 1914 года в Новониколаевске (Новосибирске).

Ее приглашали в Москву, в столичном ТЮЗе она сыграла одну из самых ярких своих ролей - Королеву в спектакле "Двенадцать месяцев". Сам автор пьесы, Самуил Маршак был так очарован игрой сибирячки, что специально для нее дописал текст в роли. Но остаться в столице она не захотела, а в 55 лет ушла из театра, потому что, как она говорила, "не хотела обманывать зрителя", желая остаться "ребенком в памяти детей".

Зоя Булгакова - заслуженная артистка России, почетный гражданин Новосибирска, в 2001 году ее имя внесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области. Она включена в энциклопедию "Лучшие люди России". Актриса награждена премией "Человек года" в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры города (1999), медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медалью "Ветеран труда".

Прощание с актрисой состоится 6 февраля в Доме актера.

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