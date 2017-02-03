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Анджелина Джоли выступила против иммиграционной политики Трампа

Культура
3 февраля, 11:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, февраля. /ТАСС
Как заявила актриса, политика в отношении беженцев должна "основываться на фактах, а не на страхе"
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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Анджелина Джоли, которая уже более 15 лет является послом доброй воли ООН, раскритиковала указы президента США Дональда Трампа в области иммиграционной политики. Как заявила актриса в своей статье, опубликованной в четверг газетой The New York Times, политика в отношении беженцев должна "основываться на фактах, а не на страхе".

"Вполне естественно, что глобальный кризис с беженцами и угроза терроризма заставляют нас думать о том, как наилучшим образом защитить наши границы", - написала Джоли. Однако, подчеркнула она, "наша реакция должна быть взвешенной".

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Актриса призналась, что, "будучи матерью шестерых детей, очень сильно хочет, чтобы США были безопасными для них и для всех детей страны". В то же время она считает, что администрация Трампа установила чересчур жесткие меры в иммиграционной сфере. "Это неправда, что беженцы допускаются в США без тщательных проверок", которыми занимаются ФБР, Национальный контртеррористический центр, Министерство национальной безопасности и Госдепартамент, отметила Джоли.

Она также привела данные, согласно которым США и другие развитые страны Запада принимают у себя лишь 10% всех беженцев в мире. "Девять из десяти беженцев живут в бедных странах или в странах со средним доходом, а не в богатых западных государствах", - указала посол доброй воли ООН. По ее словам, в одной только Турции насчитывается до 2,8 млн человек, покинувших зоны конфликта в Сирии, в то время как "в Америку с 2011 года переселились лишь 18 тыс. сирийцев".

По мнению Джоли, для эффективной борьбы с терроризмом необходимо взглянуть на "источники террористической угрозы - конфликты, которые создают простор и почву для группировок, подобных "Исламскому государству" (ИГ, запрещена в России), а также на безысходность и беззаконие, которые их подпитывают". "Если мы посылаем сигнал о том, что закрывать двери для беженцев и дискриминировать их на основе религиозных убеждений - это приемлемо, то мы играем с огнем", - убеждена актриса. Она отметила, что таким образом США "приглашают к себе нестабильность", от которой они так стремятся защититься. "Если мы создаем группу второсортных беженцев, предполагая, что мусульмане меньше заслуживают защиты, то мы разжигаем экстремизм за рубежом", - добавила Джоли.

"Это не наш путь, - считает голливудская звезда. - Действовать из страха - не наша дорога". "Мы должны действовать вместе со всеми людьми - вне зависимости от их вероисповедания и происхождения - в борьбе с общей угрозой и в стремлении к общей безопасности", - заключила Джоли, выразив убеждение, что именно таким образом президент США "должен управлять страной от имени всех американцев".

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Миграционная политика Трампа
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