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Фестиваль "Золотая Маска" начнется в Перми с оперы "Травиата" Джузеппе Верди

Культура
4 февраля, 0:20 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Алла Михеенко
Фестивальный показ посетят председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, глава региона Виктор Басаргин, а также представители краевых и городских властей
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ПЕРМЬ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Фестиваль "Золотая Маска", который традиционно проходит в Москве, впервые за свою историю стартует в Перми. Зрители и члены жюри Национальной театральной премии оценят "Травиату" Пермского театра оперы и балета, сообщили в пресс-службе губернатора края.

"Самая громкая премьера прошлого сезона - опера "Травиата" Джузеппе Верди в версии Роберта Уилсона - будет представлена публике и жюри Национальной театральной премии "Золотая Маска". Фестивальный показ "Травиаты" в Перми посетят председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, глава региона Виктор Басаргин, а также представители краевых и городских властей", - уточнили в пресс-службе, пояснив, что спектакль оказался сложен в монтировке и подготовке, и везти его в Москву оказалось невозможным, поэтому жюри премии начнет работу в Перми.

"Травиата" - совместная работа Пермского театра оперы и балета, Unlimited Performing Arts (Дания), Landestheater Linz (Австрия) и Les Thtres de la Ville de Luxembourg (Люксембург). Источником сюжета оперы послужил роман Александра Дюма-сына, переделанный им в пьесу.

Постановка заявлена в семи номинациях премии: "Лучшая опера", "Лучшая работа дирижера в опере" (Теодор Курентзис), "Лучшая женская роль" (Надежда Павлова), "Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре" (Yashi), "Лучшая работа режиссера в опере", "Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре" и "Лучшая работа художника в музыкальном театре".

Российская Национальная театральная премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Пермские театры принимают участие в фестивале с 1996 года. Среди лауреатов Национальной театральной премии - постановки Пермского академического Театра-Театра, театра "У моста", "Балета Евгения Панфилова", театра кукол и театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, который с 1996 года был номинирован на "Золотую маску" 111 раз и принес Пермскому краю 18 наград.

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