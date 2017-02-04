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Садальскому закрыли въезд на Украину

Культура
4 февраля, 2:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
В качестве причин для запрета называется проявление артистом "антиукраинского настроя", а также его выступления в Крыму в 2016 году
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Станислав Садальский

Станислав Садальский

© Антон Денисов/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Советский и российский актер Станислав Садальский сообщил, что киевские власти запретили ему въезд на территорию Украины.

"В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают", - написал артист на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Заслуженный артист РСФСР опубликовал копию обращения одесской общественной организации "Рада громадської безпеки" ("Совет общественной безопасности" - прим. ТАСС) к Службе безопасности Украины (СБУ), в котором в качестве причин для запрета называется проявление артистом "антиукраинского настроя", а также его выступления в Крыму в 2016 году.

"Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну", - добавил Садальский.

В 2015 году министерство культуры Украины составило список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины".

В него внесены более 80 человек, среди которых режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Олег Табаков, Валентина Талызина, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон. Кроме того, в список вошли лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст и другие.

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