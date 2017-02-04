Скончался Георгий Тараторкин

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. На 73-м году жизни скончался народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Об этом ТАСС сообщили в Театре Моссовета.

"Георгий Георгиевич скончался после тяжелой болезни", - сказали в пресс-службе, добавив, что прощание, скорее всего, состоится в театре в понедельник, 6 февраля. Место захоронения будет известно позднее.

Георгий Тараторкин родился в 1945 году в Ленинграде. Его детство пришлось на трудное послевоенное время, кроме того, в семь лет он лишился отца.

Первым местом работы Тараторкина стал ТЮЗ, куда он устроился осветителем. Однако вскоре его заметил художественный руководитель театра Зиновий Корогодский.

Тараторкин закончил студию при ТЮЗе и был принят в труппу.

Лучший Раскольников в мировом кинематографе

В тюзовском спектакле "После казни прошу..." Тараторкин исполнил роль лейтенанта Шмидта. Именно тогда его увидел кинорежиссер Лев Кулиджанов и предложил сыграть Родиона Раскольникова в своем фильме "Преступление и наказание" по Достоевскому. Картина получила Государственную премию. В числе лауреатов значилась и фамилия 25-летнего Георгия Тараторкина, который до сих пор считается лучшим Раскольниковым мирового кинематографа.

В Театре имени Моссовета

После этого актер был приглашен Юрием Завадским в Театр имени Моссовета. Там он тоже играл Раскольникова уже в сценической версии "Петербургские сновидения".

На счету актера роль Александра Блока в спектакле "Версия" Александра Штейна, Каренина в "Живом трупе" Льва Толстого, адвоката Рольфа в пьесе Эбби Манна "Суд над судьями", созданной по материалам Нюрнбергского процесса. Он играл в знаковых постановках "У врат царства" Кнута Гамсуна, "Цена" Артура Миллера, "Не будите мадам" Жана Ануйя.

Более 30 ролей в кино

Георгий Тараторкин также успешно снимался в кино. На счету актера более 30 фильмов, среди которых "Маленькие трагедии", "Открытая книга", "Чисто английское убийство", "Дела сердечные", "Сирано де Бержерак" и многие другие.

Долгие годы Тараторкин был первым секретарем Союза театральных деятелей РФ, президентом фестиваля "Золотая маска" и профессором ВГИКа. "Да, это очень дорогие ипостаси моего существования, - признавался актер, - но есть изначальная - это мой дом, моя замечательная семья".