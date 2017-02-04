Калягин назвал смерть Тараторкина большой утратой для театрального искусства

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин назвал смерть Георгия Тараторкина большой утратой для театрального искусства и всего театрального сообщества.

"Сам я воспринял уход Георгия Георгиевича как личную потерю", - сказал ТАСС Калягин. "Тараторкин был замечательным актером. Лучшего Раскольникова не было и нет", - отметил Калягин. Его работы на сцене и в кино получили высочайшую оценку и зрителей, и критиков, но этим, по мнению Калягина, не исчерпываются заслуги Тараторкина.

"Тараторкин был тем человеком, с которым мы вместе, после Михаила Ульянова, вошли на руководящие должности в СТД. На съезде в 1996 году меня избрали председателем, Тараторкин стал моим заместителем, - рассказал Калягин. - Времена были тяжелые, нищие, работать в таких условиях на ниве театра было трудно. Но Тараторкин был верный товарищ, с ним работать было легко".

По словам председателя СТД, он всегда чувствовал поддержку своего заместителя. "Даже то, что он просто сидел рядом, уже помогало", - признался Калягин, особо подчеркнув, что для него Тараторкин был верным товарищем.

Калягин напомнил, что Тараторкин долгое время возглавлял Национальную театральную премию "Золотая маска". "Хлопотная должность. И то, что "Золотую маску" удалось сохранить, во многом заслуга Тараторкина", - считает глава СТД.

"Тяжела болезнь сократила земной путь Тараторкина, но мы, пока живы, будем помнить тебя, дорогой наш Георгий Георгиевич", - заключил Калягин.

Георгий Тараторкин скончался 4 февраля после тяжелой болезни.