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Путин назвал Георгия Тараторкина выдающимся актером и наставником

Культура
4 февраля, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Глава государства принес соболезнования родным и близким артиста
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Георгия Тараторкина, скончавшегося 4 февраля на 73-м году жизни. Текст телеграммы президента, направленной близким актера, размещен на официальном сайте Кремля.

"Георгий Тараторкин был выдающимся актером и наставником, талантливым, увлечённым человеком. Роли, которые он создал в театре и кинематографе, навсегда останутся настоящей классикой отечественного искусства. Примите мои глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия", - говорится в сообщении.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев также выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Тараторкина.

"Георгий Георгиевич сыграл во многих фильмах и спектаклях, но многим зрителям он больше всего запомнился в роли Родиона Раскольникова, ставшей одной из лучших работ в мировом кинематографе. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам артиста", - написал глава российского кабмина на своей странице в Facebook.

Премьер отметил, что Георгий Тараторкин был "по-настоящему талантливым артистом, блестяще умеющим воплощать самые сложные образы".

Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин скончался 4 февраля на 73-м году жизни.

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Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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