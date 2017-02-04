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Группа Black Sabbath завершает концертную деятельность

Культура
4 февраля, 16:11 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Последний концерт британцев состоится в Бирмингеме
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Оззи Осборн

Оззи Осборн

© Frazer Harrison/Getty Images for ABA

ЛОНДОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Легендарная британская группа Black Sabbath завершает свои выступления. Концерт в родном для участников коллектива городе Бирмингем 4 февраля объявлен последним в истории группы. Он состоится на сцене концертного зала Genting Arena, вмещающего более 15 тыс. зрителей. Два дня назад группа уже выступила здесь со своим предпоследним концертом.

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Накануне завершающего выступления вокалист Black Sabbath Оззи Осборн заявил в интервью телерадиовещательной корпорации "Би-би-си", что переполнен эмоциями и переступает порог арены со слезами на глазах. Вспоминая историю зарождения группы, сформированной в Бирмингеме 49 лет назад, Осборн отметил, что начало творческого пути Black Sabbath существенно отличалось от большинства других музыкальных команд конца 1960-х.

"Одним из главных предметов гордости для меня является то, что Black Sabbath не была группой, созданной кем-то из больших магнатов (продюсеров). Это были четыре парня, которые сказали: "Пусть у нас будет мечта". Но ее воплощение превзошло наши самые смелые ожидания", - признался 68-летний Оззи, который при этом пообещал не бросать сольную музыкальную карьеру.

Black Sabbath была сформирована в 1968 году (под иным названием - Polka Tulk Blues Band, которое вскоре было изменено на Earth и уже затем - в 1969 году - на Black Sabbath). В состав группы вошли гитарист и автор основных музыкальных композиций Тони Айомми, бас-гитарист и автор текстов песен Гизер Батлер, солист Оззи Осборн и ударник Билл Уорд. Коллектив считается одним из основоположников и лучших представителей стиля хэви-метал. Состав группы неоднократно менялся, а в ролях вокалиста Black Sabbath после увольнения из группы Осборна в 1979 году побывали многие известные солисты, в том числе Ронни Джеймс Дио и Иэн Гиллан, прославившиеся как участники групп Rainbow и Deep Purple. Первоначальный состав группы воссоединился в 1997 году, хотя до нынешних времен он не сохранился, поскольку в 2012 году Уорд покинул коллектив.

С 2006 года группа была введена в Зал славы рок-н-ролла. На счету Black Sabbath есть также две премии "Грэмми".

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