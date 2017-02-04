Группа Black Sabbath завершает концертную деятельность

ЛОНДОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Легендарная британская группа Black Sabbath завершает свои выступления. Концерт в родном для участников коллектива городе Бирмингем 4 февраля объявлен последним в истории группы. Он состоится на сцене концертного зала Genting Arena, вмещающего более 15 тыс. зрителей. Два дня назад группа уже выступила здесь со своим предпоследним концертом.

Накануне завершающего выступления вокалист Black Sabbath Оззи Осборн заявил в интервью телерадиовещательной корпорации "Би-би-си", что переполнен эмоциями и переступает порог арены со слезами на глазах. Вспоминая историю зарождения группы, сформированной в Бирмингеме 49 лет назад, Осборн отметил, что начало творческого пути Black Sabbath существенно отличалось от большинства других музыкальных команд конца 1960-х.

"Одним из главных предметов гордости для меня является то, что Black Sabbath не была группой, созданной кем-то из больших магнатов (продюсеров). Это были четыре парня, которые сказали: "Пусть у нас будет мечта". Но ее воплощение превзошло наши самые смелые ожидания", - признался 68-летний Оззи, который при этом пообещал не бросать сольную музыкальную карьеру.

Black Sabbath была сформирована в 1968 году (под иным названием - Polka Tulk Blues Band, которое вскоре было изменено на Earth и уже затем - в 1969 году - на Black Sabbath). В состав группы вошли гитарист и автор основных музыкальных композиций Тони Айомми, бас-гитарист и автор текстов песен Гизер Батлер, солист Оззи Осборн и ударник Билл Уорд. Коллектив считается одним из основоположников и лучших представителей стиля хэви-метал. Состав группы неоднократно менялся, а в ролях вокалиста Black Sabbath после увольнения из группы Осборна в 1979 году побывали многие известные солисты, в том числе Ронни Джеймс Дио и Иэн Гиллан, прославившиеся как участники групп Rainbow и Deep Purple. Первоначальный состав группы воссоединился в 1997 году, хотя до нынешних времен он не сохранился, поскольку в 2012 году Уорд покинул коллектив.

С 2006 года группа была введена в Зал славы рок-н-ролла. На счету Black Sabbath есть также две премии "Грэмми".