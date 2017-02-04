Церемонию награждения "Сезар" решено провести без ведущего после отказа Полански

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ПАРИЖ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Церемония награждения престижной французской кинопремией "Сезар" будет проводиться в этом году без ведущего после того, как режиссер Роман Полански отказался от этой роли. Об этом сообщила в субботу Академия премии "Сезар".
"Я принял решение не назначать ведущего 42-й церемонии "Сезар", - сказал президент Академии Ален Терзиан.
Поланскому в январе Академией было предоставлено право возглавить жюри премии и стать ведущим церемонии. Однако это вызвало во Франции бурные протесты, в том числе и со стороны представителей правительства страны. Ряд организаций феминисток призвали провести манифестации перед концертным залом в день церемонии "Сезар", 24 февраля.
В конечном счете знаменитый режиссер принял решение отклонить направленное ему приглашение возглавить церемонию "Сезар", заявив при этом через своего адвоката, что он "крайне опечален имеющими место нападками на него и его семью" и "считает их необоснованными".
В сентябре 2009 года Полански, имеющий французское и польское гражданство, был во время пребывания на кинофестивале в Цюрихе арестован по запросу властей США. Они обвинили режиссера в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году. Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог в $4,5 млн, а в июле 2010 года швейцарский Минюст постановил отказать США в экстрадиции режиссера и освободить арестованного.
США в январе 2015 года направили в Польшу запрос на экстрадицию кинорежиссера. Однако окружной суд в Кракове отказал в экстрадиции Полански. В ноябре 2015 года польская прокуратура заявила, что не усмотрела никаких оснований для того, чтобы оспорить решения суда о невозможности экстрадиции Полански в США. Позднее Верховный суд Польши отклонил и кассацию на отказ экстрадировать режиссера в США.
Премия "Сезар", или, как ее еще называют "французский "Оскар", вручается французской Академией кинематографических искусств и техник с 1976 года. Она названа по имени скульптора Сезара Бальдачини, изготовившего оригинальные призы-статуэтки. В голосовании принимают участие более 3,5 тыс. профессионалов в области кино - режиссеры, актеры, сценаристы, продюсеры, техники и другие специалисты.