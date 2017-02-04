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Цирк Чинизелли расторг контракт с руководителем художественных проектов Гией Эрадзе

Культура
4 февраля, 18:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский
Отмечается, что теперь эта должность упразднена
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Большой Санкт-Петербургский государственный цирк (Цирк Чинизелли) расторг контракт с руководителем художественных проектов, заслуженным артистом Грузии Гией Эрадзе. Об этом ТАСС сообщил в субботу и. о. художественного руководителя-директора цирка Сергей Беляков.

"Гия Эрадзе занимал должность заместителя директора по художественной части. В связи с тем, что мы вошли в состав Росгосцирка, мы теперь располагаем всем творческим составом этой компании. У нас две тысячи артистов на сегодняшний день, огромная творческая составляющая. В штате же нашего цирка лишь четыре артиста балета и быть художественным руководителем четырех артистов балета, наверное, не совсем правильно", - пояснил Сергей Беляков, уточнив, что эта должность упразднена.

"Мы с Гией Гиулевичем дружим на протяжении десятилетий", - сказал он, выразив при этом надежду, что эти отношения останутся прежними. В частности, со стороны Гии Эрадзе есть предложение на лето рассмотреть для проката его программу "Баронеты". "Это великолепная, красочная, очень хорошая программа. Вполне возможно, они летом будут работать на нашем манеже", - предположил и. о. руководителя цирка.

По его словам, в ближайшее время Цирк Чинизелли приступит к созданию своей программы под руководством режиссера-постановщика из системы Росгосцирка. Из состава артистов этой же компании он планирует создать собственную труппу.

"У нас есть задумки, и мы будем их реализовывать в самое ближайшее время. Поскольку мы - Цирк на Фонтанке, можно подумать о программе "цирк фонтанов" или "цирк львов". Будем выбирать лучших артистов и создавать лучшую программу компании Росгосцирка - Цирка на Фонтанке", - заключил Сергей Беляков. Он выразил признательность своим предшественникам, руководившим этим цирком в разные периоды, которые делятся с ним своим опытом.

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