Переданный РПЦ Сампсониевский собор в Петербурге сохранил 141 предмет Музейного фонда РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге, переданный Русской православной церкви, сохранил в своем интерьере 141 предмет Музейного фонда РФ, за сохранностью которых приход храма будет следить совместно с Государственным музеем-памятником "Исаакиевский собор", из ведения которого передан собор.

"Здесь остаются, как неразрывно связанные с интерьерами этого собора, 141 предмет Музейного фонда, - сказал на церемонии передачи ключей директор музея Николай Буров. - Из них семь предметов относятся к ведению города, то есть, находятся под охранным обязательством, все остальные относятся к предметам Государственного Музейного фонда РФ и охраняются очень серьезным, твердым и не противоречивым законом".

Охраняются государством

"Иконы нам переданы во временное хранение, за иконы также несет ответственность музей Исаакиевского собора и мы несем ответственность, - сказал журналистам настоятель Сампсониевского собора архимандрит Серафим (Шкредь). - Совместно мы должны прослеживать их сохранность, смотреть, если будут какие-то повреждения, совместно принимать меры по реставрации святынь, которые здесь находятся".

Настоятель рассказал, что музеем назначены смотрители, которые будут приходить в собор дважды в неделю. Основным предметом их заботы станут иконы XVIII века, находящиеся в храме.

"Музей оставил датчики, которые измеряют температурно-влажностный режим, мы знаем технологии, как его поддерживать, и при соблюдении всех тех условий, которые нужны, я думаю, ничего сложного не будет сохранить эти иконы, - сказал настоятель. - Но главное, что с нашей стороны мы заверяем, что будем беречь эти святыни, сохранять их в надлежащем виде и при возможности совместно их реставрировать".

Николай Буров отметил, что инициатором передачи Сампсониевского собора церкви был сам музей. "Мы сами инициировали это, потому что здесь самая сильная приходская власть, здесь Выборгская сторона, где храмов раз-два и обчелся, здесь этот храм нужен", - сказал директор музея, подчеркнув, что "очень мало сохранилось подлинных храмов XVIII века".

Процесс передачи собора из музейного ведения в пользование РПЦ продолжался полтора года. Буров отметил, что переданный в безвозмездное пользование епархии собор "все равно останется в зоне наших интересов, останется на исторической, на художественной карте нашего города". "Это великое историческое и великое художественное место, и здесь очень живой, замечательный приход", - отметил он.

Приходская жизнь

Настоятель сообщил, что первоочередные планы прихода касаются открытия воскресной школы и "определенных социальных служений". Туристическая составляющая, сказал архимандрит, сохранится. "Ко мне уже подходили несколько директоров турфирм, которые раньше работали с собором, и так же мы будем продолжать сотрудничать, - сказал он. - Людей будут привозить, экскурсоводы, которые с ними приезжают и знают об истории собора, смогут им сами об этом рассказать, но также мы параллельно подготовили людей, которые могут, если придет группа без сопровождения гида, сотрудники храма обязательно проведут экскурсию, все покажут и расскажут об истории этого храма".

"Если понадобится наша помощь, мы с радостью ее окажем приходу", - добавил Буров.

Сампсониевский собор входил в комплекс ГМП "Исаакиевский собор" с 1984 года. К 300-летию Полтавской битвы в 2009 году в соборе были проведены реставрационные работы, которые музей характеризует как "планомерные, сложные и дорогостоящие".

Сампсониевский собор - первый храм-памятник в честь победы русского оружия. Он был основан Петром I в 1710 году в честь победы под Полтавой, одержанной в день памяти Святого Сампсония Странноприимца.