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Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах

Культура
5 февраля, 17:59 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, февраля. /ТАСС
Режиссер подчеркнул, что такой шаг сможет уберечь мир от новой холодной войны
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Оливер Стоун

Оливер Стоун

© Willy Sanjuan/Invision/AP

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Режиссер Оливер Стоун призвал президента США Дональда Трампа опубликовать секретные документы, касающиеся участия Вашингтона в конфликтах на Украине и в Сирии. Об этом он заявил в интервью программе "Воскресное время" на Первом канале, подчеркнув, что такой шаг сможет уберечь мир от новой холодной войны.

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"Проблема в том, что в нашей стране не знают реального положения вещей. Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине. По Сирии тоже, но сперва по Украине, потому что именно отсюда начинается новая холодная война", - сказал он.

По словам Стоуна, "в США продолжают рассказывать сказки, что Россия захватила Крым, направив туда свои войска; что она присутствует в Донбассе и вообще угрожает Украине".

Режиссер также выразил мнение, что "за всеми важными событиями современной истории" стоит ЦРУ, в том числе, за конфликтом на Украине, "которая была их целью с самого начала холодной войны".

"У этого есть неопровержимые доказательства. США пытаются развязать войну под надуманным предлогом. Это сумасшествие. США нужен страх, нужен враг и не один. Я думаю, что американская мощь строится на врагах, потому что они приносят деньги", - заключил режиссер.

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Оливер Стоун является режиссером таких известных фильмов, как "Уолл Стрит: Деньги не спят" (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), "Башни-близнецы" (World Trade Center, 2006), "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (JFK, 1991), "Взвод" (Platoon, 1986). Он трижды получал премии Американской академии киноискусств "Оскар", удостаивался также призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

В 2016 году Стоун выпустил документальный фильм "Украина в огне" о событиях в этой стране, которые произошли в 2014 году. Он выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у президента России Владимира Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"Украина в огне" - не первый документальный проект режиссера, который не скрывает своего критического отношения к американской политике последних лет. Стоун сделал три фильма о Фиделе Кастро, а также об Уго Чавесе.

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