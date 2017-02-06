Прощание с актером Георгием Тараторкиным пройдет в Театре Моссовета

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Москва простится с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным, скончавшимся 4 февраля на 73-м году жизни.

Тараторкин ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни. "Прощание с Георгием Георгиевичем пройдет в понедельник в Театре Моссовета, оно начнется в 11:00 мск, - сказали ранее ТАСС в пресс-службе театра. - Похороны состоятся в этот же день на Троекуровском кладбище".

Георгий Тараторкин родился в 1945 году в Ленинграде. Он закончил студию при ТЮЗе и был принят в труппу. Судьбоносной оказалась для молодого актера роль лейтенанта Шмидта в тюзовском спектакле "После казни прошу..." Именно тогда его увидел известный кинорежиссер Лев Кулиджанов и предложил сыграть Родиона Раскольникова в своем фильме "Преступление и наказание" по Достоевскому. Картина по праву была отмечена Государственной премией, в числе лауреатов значилась и фамилия 25-летнего Георгия Тараторкина, который до сих пор считается лучшим Раскольниковым мирового кинематографа.

После экранного триумфа актер был приглашен Юрием Завадским в Театр имени Моссовета. Там он тоже играл Раскольникова уже в сценической версии "Петербургские сновидения". Он был Александром Блоком в спектакле "Версия" Александра Штейна, Карениным в "Живом трупе" Льва Толстого, адвокатом Рольфе в пьесе Эбби Манна "Суд над судьями", созданной по материалам Нюрнбергского процесса. Играл в таких знаковых постановках, как "У врат царства" Кнута Гамсуна, "Цена" Артура Миллера, "Не будите мадам" Жана Ануйя.

Георгий Тараторкин также успешно снимался в кино, на счету актера - более 30 фильмов, среди которых "Маленькие трагедии", "Открытая книга", "Чисто английское убийство", "Дела сердечные", "Сирано де Бержерак" и многие другие. Кроме того, Тараторкин долгие годы являлся первым секретарем Союза театральных деятелей РФ, президентом фестиваля "Золотая маска" и профессором ВГИКа.