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THR: фильм "Чужой дом" завоевал премию Американского общества кинематографистов

Культура
6 февраля, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Картина Русудан Глурджидзе обошла фильмы "Детство лидера", "Темпестад" и "Мой ангел"
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Кадр из фильма "Чужой дом"

Кадр из фильма "Чужой дом"

© filmpro.ru

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Фильм "Чужой дом" режиссера Русудан Глурджидзе, созданный при участии России, Грузии, Испании и Хорватии, завоевал премию Американского общества кинематографистов (ASC Awards for Outstanding Achievement) в номинации "В центре внимания" (оператор Горка Гомез Андреу). Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Картина обошла фильмы "Детство лидера", "Темпестад" и "Мой ангел".

Продюсерами ленты с российской стороны выступили Катерина Гечмен-Вальдек и Надежда Горшкова.

В центре сюжета драмы - две семьи, поселившиеся в брошенных наспех домах Абхазии после вооруженного конфликта 1992-1993 г. Новые жильцы пытаются устроить быт, начать жизнь с чистой страницы, но недавние трагические события невозможно забыть.

"Все занятые в фильме актеры - представители народов, не понаслышке знающих, что такое гражданская война, и поколения, пережившего такую войну, - сказал ТАСС продюсер ленты Катерина Гечмен-Вальдек. - Пропустив события последних лет через свою кровеносную систему, они имеют моральное право рассказать эту историю зрителям".

По ее словам, этот фильм можно назвать "элегией о скрытой для глаз форме человеческих страданий, когда гражданская война завершилась, но для ее невольных свидетелей и участников она не закончилась, продолжаясь в их душах".

Музыка, актеры и награды

Катерина Гечмен-Вальдек напомнила, что две композиции для ленты создал музыкант и популярный российский актер Алексей Воробьев.

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В "Чужом доме" задействованы актеры Зураб Магалашвили, Ольга Дыховичная, Бранко Джурич, Ия Сухиташвили, Саломе Демурия, Екатерина Джапаридзе, Сабина Ахмедова, Александр Хундадзе, Малхаз Джорбенадзе.

В активе картины несколько престижных международных наград, в том числе почетная премия Международной пресс-академии "Спутник" (Satellite Award) в номинации "Лучший дебютный фильм", Гран-при фестиваля в Карловых Варах в программе "К Востоку от Запада", Гран-при кинофестиваля в Бергене в номинации "Экстраординарное кино", Гран-при международного кинофестиваля "Евразия" и другие. Британский журнал "AnOther" внес ленту в тройку лучших европейских артхаусных картин 2016 года.

"Чужой дом" снят кинокомпанией "Лига продакшн" при поддержке Министерства культуры РФ.

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