Источник: экс-глава "СТС Медиа" возглавила правление "Союзмульфильма"

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Экс-глава "СТС Медиа" Юлиана Слащева возглавила правление киностудии "Союзмультфильм". Об этом ТАСС сообщил источник в Министерстве культуры РФ.

"Приказ о назначении Юлианы Слащевой главой правления киностудии подписан, он находится на регистрации", - рассказал собеседник агентства. Правление - это новый орган стратегического развития, на других студиях, например на "Мосфильме", он есть давно, а на "Союзмультфильме" только образован.

Как пояснил ТАСС источник в "Союзмультфильме", в задачи Слащевой "войдут стратегия и развитие киностудии, а также создание на его базе Дома российской анимации, своеобразного технопарка для анимационных специалистов и небольших студий, который будет создавать и развивать новые анимационные проекты, предоставлять техническую, юридическую помощь анимационным студиям, а также помогать им с продвижением проектов, как в России, так и за рубежом". Кроме того, задачей правления станет "анализ и оптимизация всех контрактов "Союзмультфильма", связанных с владением и использованием прав на советские мультфильмы и образы их героев".

В марте 2017 года "Союзмультфильм" переедет в новое здание на улице Королева, что, как надеются на киностудии, позволит ей существенно увеличить производственные мощности, как в классической рисований, так и в 3D анимации.

Сейчас исполняющем обязанности директора студии является Глеб Давыдов, назначенный в апреле 2016 года. На этом посту он сменил продюсера Андрея Добрунова, возглавлявшего киностудию с марта 2014 года. 7 декабря 2016 года должен был пройти конкурс на должность директора студии, однако он был перенесен на неопределенный срок из-за переезда "Союзмультфильма".

Юлиана Слащева возглавляла холдинг "СТС Медиа" с 2013 года до конца мая 2016 года. Она покинула пост гендиректора медиакомпании в связи с завершением реструктуризации, в результате которой "СТС Медиа" приобрела группа UTH Russia.