"Молоко" и "Заложники": российские кинематографисты на Берлинале

В четверг стартует Берлинский кинофестиваль — третий по значимости в Европе после Каннского и Венецианского. В этом году основной конкурс фестиваля пройдет без российских картин. Однако отечественные фильмы, снятые при участии российских кинематографистов, будут представлены в других программах Берлинале. Об этих картинах и их создателях — в нашем материале.

"Заложники" (Hostages)

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Резо Гигинеишвили Производство: Грузия, Россия и Польша

Фильм основан на событиях, произошедших в ноябре 1983 года в Тбилиси. Тогда группа молодых людей попыталась захватить и угнать пассажирский самолет Ту-134 с целью бегства из СССР. Большинство из террористов были представителями золотой молодежи — детьми высокопоставленных лиц Грузии.

Таким образом они хотели прославиться и выступить борцами с советским режимом. Но угон не удался — лайнер из-за погодных условий вернулся на запасной аэродром в Тбилиси. А немного позднее прибывший на место советский спецназ взял самолет штурмом.

В результате теракта погибли семь человек: два члена экипажа и бортпроводница, двое пассажиров и двое террористов. Еще десять членов экипажа и пассажиров были ранены. Почти всех выживших угонщиков (за исключением Тинатин Петвиашвили, которой дали 14 лет тюрьмы) спустя девять месяцев расстреляли.

Автор картины Резо Гигинеишвили пытается найти причины этой трагедии, рассказать про взаимоотношения будущих захватчиков самолета и их родителей, а также о мироощущении грузинского населения в СССР. На Берлинале кинолента будет представлена в рамках программы Panorama Special.

"Реквием для миссис Джей" (Rekvijem za gospodju J.)

Режиссер: Боян Вулетич

Боян Вулетич Производство: Сербия, Болгария, Македония, Россия, Франция

Главная героиня фильма Елена — тихая и одинокая женщина, живущая в Сербии. Ее муж умер год назад, и она утратила всякий интерес к жизни. Несмотря на двух дочерей, она решается на самоубийство.

Елена находит пистолет и планирует совершить суицид в конце недели — в день годовщины смерти мужа. Но перед этим ей предстоит уладить кучу вещей: вернуть кресло, которое она одолжила у соседа, сделать фотографию для надгробия и возобновить медицинский полис.

Для этого Елене нужно доказать, что она работала на протяжении последних двадцати лет. Однако выясняется, что ее прежняя фирма-работодатель теперь банкрот, власти не могут ничем помочь, а конец недели уже близко.

Картина в лучших традициях Франца Кафки, полная черного юмора и социальной остроты, была создана при участии российского продюсера Александра Роднянского. Он известен по работе с фильмами "Сталинград", "Левиафан" и "Дуэлянт".

"Молоко" (Milk)

Режиссер: Дарья Власова

Дарья Власова Производство: Россия, Литва

В идеальной квартире на 14-м этаже живут идеальные папа, мама, сын и дочь. Именно такой безупречную семью показывают по телевизору, в модных журналах и магазинах. Жизнь этой семьи идет размеренно до тех пор, пока однажды на их кухне не появляется корова.

Животное пытаются просто не замечать. В результате к нему быстро привыкают все, кроме еще одного члена семьи — дедушки (его, к слову, играет народный артист РФ Игорь Ясулович), который видит в корове серьезную опасность.

Режиссером короткометражки "Молоко" выступила выпускница ВГИКа Дарья Власова. Картина снята в совместном производстве России и Литвы. Премьера этого фильма на Берлинале состоится в категории Short Films Generation 14plus, рассчитанной на молодую аудиторию.

"Бог Дьесегей" (Johogoi Aiyy)

YouTube/Петр Каргасов

Режиссер: Сергей Потапов

Сергей Потапов Производство: Россия

Драма якутского режиссера Сергея Потапова снята на стыке документалистики и художественного кино. Она рассказывает о том, как на главный якутский праздник в облике молодого пастуха приходит божество Дьесегей — олицетворение добра и света.

Игровая история — о встрече парня и девушки, о зарождении их любви — растворена в пестрой сутолоке традиционного праздника Исыах (день летнего солнцестояния), житейский сюжет дополняют мифологические подтексты.

Интересно, что все сцены в фильме были сняты с первого дубля, а всего на съемки картины ушло два дня. Фильм "Бог Дьесегей" будет показан во внеконкурсной секции NATIVe, которая проходит раз в два года на Берлинале, и в этом году делает фокус на народы Крайнего Севера.

"24 снега"

Режиссер: Михаил Барынин

Михаил Барынин Производство: Россия

YouTube/MikhailBarynin

Кроме картины "Бог Дьесегей" в программе NATIVe покажут работу Михаила Барынина "24 снега". Документальная короткометражка рассказывает о Сергее — коневоде, который большую часть года живет в тундре, ухаживая за табуном.

С каждым годом главный герой все больше времени проводит вдали от деревни, встречаясь с семьей лишь несколько раз в году. Он чувствует себя чужаком в родном доме и практически теряет связь с семьей. Изнуряющий быт Севера заставляет его задуматься: кто он на самом деле.

Помимо истории жизни Сергея удивительная операторская работа позволяет увидеть во всем великолепии Якутию, красочные ландшафты тундры и уникальных животных Республики Саха.