Аль Бано: душевность и чуткость русского народа - это то, что не меняется

РИМ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский певец Аль Бано уверен, что при том, что весь мир изменился, неизменными остаются русская душевность и чуткость российского народа. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС накануне открытия знаменитого песенного фестиваля в Сан-Ремо, в котором он будет принимать участие в 18 по счету раз за свою долгую карьеру.

"Все изменилось - Италия, мир, и фестиваль отражает эти изменения. Не меняются душевность, чуткость русского народа - достаточно войти в любую вашу церковь, чтобы услышать эту музыку русской души", - сказал певец.

Аль Бано часто бывает в России, которую знает настолько хорошо, что год назад даже провел своего рода экскурсию по Москве для известного итальянского журналиста Бруно Веспы. В результате получилась программа для первого канала государственного телевидения RAI, показанная в разгар напряженности в связи с введением антироссийских санкций в Европе. Следующий его приезд в столицу России назначен на апрель, когда должен состояться его единственный концерт в Государственном Кремлевском дворце. На российской сцене он выступит со своей бывшей супругой и партнершей Роминой Пауэр.

Именно в Москве в 2013 году они вновь воссоединились в дуэт после почти двадцатилетней паузы в совместном творчестве. К слову, последний раз в Сан-Ремо в 2015 году Аль Бано выступал именно с Роминой.

При этом музыкант вполне открыт к сотрудничеству с другими артистами, в том числе российскими. "Почему бы нет, посмотрим. Все в жизни рождает случай", - сказал Аль Бано.

Отвечая на вопрос о своем творческом долголетии, Аль Бано допустил некоторую иронию: "Назовем это чудом. Мне повезло, что с возрастом мой голос становится все интереснее".

Одна из лучших итальянских песен

Аль Бано убежден в успехе своей новой песни, которую он представит в конкурсной программе фестиваля итальянской эстрадной музыки в Сан-Ремо. Знаменитый смотр откроется во вторник вечером в 67-й раз на сцене прославленного театра "Аристон" в городке живописной Лигурийской ривьеры.

"Автор музыки - замечательный Маурицио Фабрицио, а в написании текста принимал участие я сам. На мой взгляд, получилась одна из лучших итальянских песен последних лет. В ней есть что-то от музыки Пуччини", - рассказал Аль Бано.

"В качестве конкурсанта я принимаю участию в фестивале в Сан-Ремо в 15 раз. Еще два раза я был почетным гостем. А в первые я попал в Сан-Ремо в 1965 году. Я был тогда совсем мальчишкой и выступал в команде Адриано Челентано", - вспомнил певец.

Возможно, именно поэтому в качестве второй песни - кавер-версии, которая также будет представлена на фестивале, он избрал композицию Челентано "Я буду молиться". "Я хотел отдать честь большой легенде итальянской эстрады - Челентано, и потом эта композиция заряжена энергией, интересная, поэтому я остановил на ней выбор", - пояснил Аль Бано.

Надо отметить, что после долгих лет прославленной карьеры и признания публики Аль Бано не боится вновь пускаться в творческое состязание.

"Я ничего не боюсь, такой у меня характер. Надо помнить, что фестиваль в Сан-Ремо это в первую очередь конкурс исполнителей итальянской эстрадной музыки. Побеждает или проигрывает не исполнитель, а песня, потому что это - фестиваль итальянской эстрадной песни, а не итальянских музыкантов. Мне лично нравится дух соперничества", - признался музыкант.

На вопрос о том, насколько изменился фестиваль с 1965 года, он ответил: "Изменился не фестиваль, а изменилась Италия, изменился мир. И, как следствие, изменились и песни. Все изменилось, а фестиваль лишь отражает эти изменения".

"Конечно, Сан-Ремо остается "витриной", своего рода выставкой современной эстрадной музыки, и несмотря на то, что многое изменилось, фестиваль продолжает вызывать интерес, потому что он завоевал сердца итальянцев", - отметил он.

67-й фестиваль

Одно из самых ожидаемых в Италии событий года стартует во вторник. В течение пяти вечеров красочное музыкальное шоу на сцене театра "Аристон" будет демонстрироваться в прямом эфире первого канала государственной теле- и радиокомпании RAI. Как показывает опыт последних лет, фестиваль в Сан-Ремо остается самой рейтинговой программой итальянского телевидения.

Ведущим и художественным руководителем в этом году в третий раз подряд стал известный шоумен Карло Конти. Помимо Аль Бано в творческом состязании примет участие еще 21 артист. По традиции, восемь молодых исполнителей поборются в секции новичков.

Среди иностранных гостей заявлены британский певец Робби Уильямс, пуэрториканец Рики Мартин, а также американский актер Киану Ривз. Как всегда зрителей ждут сюрпризы и неожиданное появление на сцене знаменитостей. Завершится фестиваль в субботу объявлением победителя, который будет определен по результатам интерактивного голосования публики и телезрителей.