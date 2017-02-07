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Плата за вход в Храм Василия Блаженного повысится для ограничения нагрузки на памятник

Культура
7 февраля, 9:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Семейный билет для двоих взрослых и максимум двух детей будет стоить 800 рублей против 600 рублей в настоящее время
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© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) может повысить плату за вход в Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного, для ограничения нагрузки на памятник, при этом для паломников и верующих сохранятся особые условия прохода. Об этом в интервью ТАСС рассказал Алексей Левыкин, директор Исторического музея , филиалом которого является Покровский собор.

Интервью

Алексей Левыкин: мы работаем над комплексом, аналогов которому в мире нет

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"Мы вынуждены рассматривать вопрос увеличения платы за вход, это вопрос серьезный и болезненный, мы постараемся компенсировать это большой линейкой льготных билетов. В прошлом году нам пришлось вводить в летний сезон выходной день. Мы не хотим закрыться от людей, но должны найти золотую середину между широким представлением памятника и задачами по его сохранению", - сказал собеседник агентства.

На сайте Исторического музея сообщается, что в настоящее время стоимость полного входного билета составляет 350 рублей, с 1 апреля она повысится до 500 рублей для граждан РФ и иностранцев. При этом семейный билет для двоих взрослых и максимум двух детей будет стоить 800 рублей против 600 рублей в настоящее время, все льготы сохранятся.

Левыкин пояснил, что только такой мерой можно регулировать поток посетителей при условии, что собор, которому в прошлом году исполнилось 455 лет, является непростым с точки зрения сохранности памятником, который подвергается большой антропогенной нагрузке. А реставрационные работы там проводятся практически беспрерывно.

"Кроме того, само место расположения на Васильевском спуске достаточно экстремально, мы постоянно осуществляем мониторинг состояния не только самого собора, но и грунтов под ним, существующая на сегодняшний день ситуация уже опасна. Если перед каждым музеем стоит задача привлечь как можно больше посетителей, то у нас здесь цель уже другая - сохранить этот знаковый для страны памятник для последующих поколений", - сказал он. Левыкин напомнил, что каждое воскресенье и в престольные праздники в Покровском соборе проводятся службы, а для паломников и верующих существуют особые правила его посещения - они проходят бесплатно. В год, как сообщал ТАСС ранее, это порядка 3 тысяч человек.

Храм Василия Блаженного входит в состав Исторического музея с 1928 года, уже четверть века он находится в совместном пользовании музея и РПЦ. В последние годы там идет планомерная работа по открытию после реставрации для верующих и туристов новых пространств, а в течение года станет доступен придел блаженного Иоанна Московского с его мощами. В соборе каждое воскресенье и дважды в год - по престольным праздникам Покрова Пресвятой Богородицы 4 октября и дня Петра и Павла 12 июля, проводятся службы. В это время доступ туристов ограничивается с тем, чтобы были созданы комфортные условия для верующих.

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