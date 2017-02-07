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Стинг и Уэйн Шортер стали лауреатами музыкальной премии "Полар"

Культура
7 февраля, 11:34 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Премия "Полар" была учреждена менеджером шведской группы ABBA Стигом Андерсоном
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Стинг

Стинг

© EPA/MAST IRHAM

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Британский музыкант Стинг и американский джазовый исполнитель Уэйн Шортер объявлены лауреатами музыкальной премии "Полар" 2017 года в столице Швеции.

"Ни в качестве члена трио The Police, ни в дальнейшем в качестве сольного исполнителя Стинг никогда не отдыхал и не почивал на лаврах. Он бросал свой якорь в большем количестве музыкальных бухт, чем какой-либо иной артист его поколения. Как композитор Стинг сочетал классическую поп- музыку с виртуозной музыкальностью и открытостью всем жанрам и звукам всего мира", - отметило жюри.

Что касается Уэйта Шортера, то, по мнению судей, для него музыка - это "способ выяснить больше о всех аспектах жизни". "Он является исследователем вместе с его сопрано- и тенор-саксофонами", - подчеркнули эксперты.

Уэйн Шортер (1933) - джазовый исполнитель и саксофонист, многократный обладатель Грэмми, которого часто называют величайшим современным композитором в джазе. Стинг (Гордон Мэтью Томас Самнер, 1951) - музыкант, певец, автор песен, мульти-инструменталист, актер и филантроп. Лидер группы The Police в 1976-1984 годах, с 1984 года выступает сольно.

Премия "Полар" была учреждена менеджером шведской группы ABBA Стигом Андерсоном, который основал для этих целей фонд в размере 42 млн шведских крон $4,77 млн долларов. С 1992 года награда ежегодно вручается исполнителям не только популярной, но и классической музыки - "лицам, группам или учреждениям, исключительная деятельность которых способствует развитию музыки в мире". Лауреатами "Полар" в разное время становились Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, София Губайдулина, Пол Маккартни, Боб Дилан, Стиви Уандер, Элтон Джон.

Награды новым лауреатам в июне в Стокгольмской филармонии вручит король Швеции Карл XVI Густав. Размер премии для каждого исполнителя составляет 1 млн шведских крон (около 114 тыс. долларов).

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