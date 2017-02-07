Кинематографисты написали письмо в защиту "Матильды" и против цензуры

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 50 кинематографистов, в числе которых Павел Лунгин, выступили с обращением в защиту кинокартины "Матильда", сравнив ситуацию вокруг еще не вышедшего фильма с запретом оперы "Тангейзер". Обращение опубликовано на сайте Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России (Киносоюз).

Киносоюз - некоммерческая общественная организация российских кинематографистов, учредителями которой в 2010 году стали режиссеры Эльдар Рязанов, Алексей Герман, Александр Сокуров, Юрий Норштейн, и другие. Председатель союза - кинорежиссер и сценарист Андрей Прошкин.

"Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена", - отмечают кинематографисты.

Ранее депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя "Матильда" о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Картина выйдет в прокат 25 октября 2017 года. По мнению Поклонской, сценарий картины "Матильда" должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные".

"Ситуация вокруг "Матильды" вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры: это запрет оперы "Тангейзер", погром выставки Вадима Сидура, недовольство выставочной политикой Эрмитажа. Во всех этих историях видимой силой выступают так называемые православные активисты, но официальная Церковь не дает оценки происходящего", - говорится в письме кинематографистов.

Ранее СМИ сообщили, что организация "Христианское государство - Святая Русь" направила в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката нового фильма Алексея Учителя "Матильда". Авторы обращения, распространенного в интернете, обещают предпринять "методы борьбы с беззаконием и безумием" и отмечают, что всего отправили почтой более тысячи писем по домашним и юридическим адресам директоров кинотеатров.

Сам Алексей Учитель в свою очередь заявил ранее ТАСС, что направит в прокуратуру два заявления, которые касаются депутата Госдумы Поклонской и представителей общественных организаций, выступающих с критикой в адрес его картины, которая выйдет в прокат 25 октября 2017 года.