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Кремль не хочет быть стороной в споре о "Матильде"

Культура
7 февраля, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участникам дискуссии надо обсудить картину после того, как она будет готова
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Кремль не хочет становиться стороной в споре вокруг фильма "Матильда" и призывает участников дискуссии обсудить картину после того, как она будет готова.

"Мы никоим образом не хотели бы в каких-либо дискуссиях (о фильме "Матильда") становиться стороной, - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Единственное, что хотелось бы - предложить, когда картина будет готова, ее посмотреть всем тем, кто хочет ее комментировать, и уже обменяться с авторами этой картины и с представителями Минкульта мнениями".

"Мы не считаем возможным что-то говорить о картине, которую мы не видели", - подчеркнул представитель Кремля. Он также порекомендовал обратить внимание на слова из Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. 1 декабря, выступая перед парламентариями, глава государства подчеркнул: "И в культуре, и в политике, в средствах массовой информации и в общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию".

Ранее более 50 кинематографистов, в числе которых Павел Лунгин, выступили с обращением в защиту кинокартины "Матильда", сравнив ситуацию вокруг еще не вышедшего фильма с запретом оперы "Тангейзер". "Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена", - отмечают кинематографисты.

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя "Матильда" о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Картина выйдет в прокат 25 октября 2017 года. По мнению Поклонской, сценарий картины "Матильда" должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные".

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Песков, Дмитрий Сергеевич
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