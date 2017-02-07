Новые перекрытия в здании Русского музея планируют строить на месте исторической галереи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Новый проект реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца (главного здания Русского музея) предполагает создание перекрытия на месте галереи, ранее соединявшей помещения внутри комплекса. О ней архитекторы недавно узнали из старинных планов.

Обновленный проект переустройства двора-колодца будет представлен на рассмотрение Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, который осенью 2016 года отправил прежний план на доработку. По информации городского комитета по охране памятников, заседание пройдет в конце февраля или начале марта.

"Нашей задачей было облегчить тот проект, который был представлен. Нас попросили сделать новую версию. Мы изменили систему впуска людей для удобства посетителей, убрали лишнее перекрытие - оставили только одно на историческом месте. Там исторически была переходная галерея до перестройки Михайловского дворца в музей, аналог есть в Мраморном дворце", - рассказал ТАСС архитектор Рафаэль Даянов.

Ранее глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров сообщил ТАСС, что Даянову было поручено доработать проект, сделанный по заказу Русского музея. "Мы встречались с руководством Русского музея и архитектором Рафаэлем Даяновым, который помогает им по рекомендации Совета по культурному наследию в части профессиональной доработки проекта. Он дал ценные советы по размещению лифта и правильному распределению потоков людей, в том числе маломобильных групп населения", - рассказал председатель комитета. По словам главы КГИОП, во время изучения документации выяснилось, что когда-то во дворце существовала крытая галерея на уровне второго этажа, она крепилась на кронштейнах, и в нее вел дверной проем из стены.

"Галерея существовала, причем она была теплая, она отапливалась, и камин стоял, на исторических планах она есть. Но поскольку мы не знаем, как она выглядела точно, мы делаем ее современной, как можно проще. Она была на уровне классических залов второго этажа, на этом же уровне будет перекрытие, но не целиком. Мы его делаем стеклянным, чтобы визуально это пространство работало", - уточнил Даянов.

Это будет единственное перекрытие на уровне исторических стен, которые Совет по культурному наследию потребовал оставить неприкосновенными.

Почему нужно менять проект

В проекте, представленном Совету по культурному наследию в ноябре 2016 года, предполагалось установить в одном из внутренних дворов-колодцев лифт для обеспечения доступа на верхние этажи посетителей на инвалидных колясках и два межэтажных перекрытия, которые крепились бы к стенам Михайловского дворца. На одном из перекрытий был задуман зал на 80 мест.

Крепеж перекрытий предполагалось ввести на глубину 25 см при общей толщине стен от 80 до 160 см. Несмотря на заверения авторов проекта в том, что это не нарушит исторических конструкций, члены Совета по культурному наследию призвали отказаться от строительства межэтажных перекрытий, которые должны крепиться к историческим стенам. При этом градозащитники согласились с тем, что внутренние дворы нужно накрыть стеклянной крышей и найти оптимальное техническое решение для доступа инвалидов на верхние этажи музея.

"Перекрытие сверху ни у кого не вызвало особых сомнений, потому что в эти световые дворы попадают осадки, и дальше идет гниение. Я очень хорошо знаю это, потому что в юности работал в Русском музее. Эти хозяйственные дворы были замусоренным, никому не нужным пространством. Это, конечно, недопустимо рядом с произведениями искусства", - пояснил Даянов.

Члены Совета требуют строгого соблюдения правил обращения с охраняемым памятником истории и культуры. Как отметил на заседании осенью заместитель председателя Совета Михаил Мильчик, оба световых двора являются "органической частью здания, созданного архитектором Росси", и должны быть предметом охраны.

Ранее директор Государственного Русского музея Владимир Гусев сообщил ТАСС, что руководство музея отнеслось с пониманием к замечаниям, высказанным по проекту, и выразило готовность доработать концепцию. При этом Гусев отметил, что необходимо будет согласовать изменения с Всемирным банком, который выделяет часть средств на реконструкцию.

Архитектор Рафаэль Даянов, дорабатывая проект, пообещал, что в новом варианте влияние на предметы охраны будет минимальным. "Конструктивно все это стоит на независимых конструкциях, опирается не на стены. На стенах максимум будут штрабы - только для примыкания, и то будем стараться минимизировать", - рассказал он. Архитектор не исключает также, что в процессе работ во дворах могут открыться остатки старых конструкций демонтированной галереи.

В то же время Даянов призывает не переоценивать значение и архитектурные достоинства хозяйственных дворов- колодцев. "Сейчас начинают шуметь по поводу Росси, понятно, что для Росси это был технический дворик. Мы (во время доработки проекта - прим. ТАСС) вникали в то, что было до и после, когда это был дворец, была одна ситуация, когда строился музей, тогда уже другая. Было очень много перебивок окон и дверей, поэтому шум бессмысленный - вернуться к россиевскому уже невозможно, мы просто сохраняем то, что сохраняем", - сказал архитектор.

Сделать как можно проще

На первом этапе работ в Михайловском дворце речь идет по-прежнему о реконструкции одного из двух хозяйственных дворов-колодцев площадью 140 кв. м (10 на 14 м).

В новом проекте сохраняются планы укрытия двора стеклянной крышей, оборудования в нем лифта, создания небольшого лекционного зала. Внутреннее пространство не будет разделено по высоте. Проект перекрытия на уровне второго этажа дорабатывается, по замыслу архитекторов, оно не будет сплошным.

Внизу будет положено перекрытие для выхода из подвальных помещений на уровень первого этажа. Сейчас во дворе лежит обычный грунт. "Поскольку это не перекрытие этажей, как это было до нас сделано, а это только перекрытие над подвалом, я здесь проблемы (с точки зрения сохранения памятника - прим. ТАСС) особенно не вижу", - отметил Даянов.

На этот уровень в обновленном проекте перенесен зал. "У нас получается один мини-зал на этаже над подвальным перекрытием. В предыдущем проекте был этот зал, но он был выше, он был сложный, не очень удобный. Мы попытались все это минимизировать, убрать все лишнее, сделать как можно проще, и там получился лекционный зал для школьников, он примыкает к школьному кабинету", - отметил Даянов.

Главной задачей проекта архитектор назвал создание инфраструктуры для маломобильных групп. "Лифт там будет обязательно, в этом весь смысл, потому что его "воткнуть" больше некуда", - сказал Даянов. По его мнению, внутренний двор идеально подходит для размещения лифта: посетители на колясках получат доступ на все необходимые уровни, и будут попадать из лифта сразу в классические залы.

Второй двор, которым музей планирует заняться позднее, будет обустроен иначе. "Второй двор - совершенно другая версия. Там будут только лифты с балконами для попадания в существующие проемы и крыша сверху; никаких перекрытий", - сообщил архитектор. Этот двор, по его словам, располагается над кассовой зоной, оборудованной в подвальной части.

Долгоиграющий проект

Проект реставрации Михайловского дворца с перекрытием внутренних дворов существует с 2002 года. Тогда он прошел основные этапы согласования и был одобрен Советом по культурному наследию. Но дирекция Русского музея в то время решила сосредоточиться на других объектах и отложить реализацию этих планов на более поздний срок.

Руководство Русского музея вновь заявило о планах реставрации объектов главного музейного здания и реконструкции его внутренних дворов в начале 2016 года. Первоначально планировалось закрыть Михайловский дворец на два года и выполнить работы комплексно, включая ремонт входной и вестибюльной зон, оборудование пандуса.

Позднее директор Русского музея Владимир Гусев сообщил о пересмотре этих планов по согласованию с Минкультуры РФ, чтобы избежать полного закрытия экспозиции. Решено было сосредоточиться на одном внутреннем дворе. Изменение планов потребовало разработки новых документов и их согласования.

Музей с историей

Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III, позднее, в 1895 г. Николай II подписал указ об учреждении музея. Под его размещение император отдал бывший великокняжеский Михайловский дворец, построенный по проекту Карла Росси в 1820-1830-х гг.

Ампирный ансамбль дворца в центре Петербурга дополняют площади и улицы, также связанные с именем младшего сына императора Павла I - великого князя Михаила Павловича. Русский музей торжественно открылся для посетителей 19 марта 1898 года. Основой собрания Русского музея служили предметы и произведения искусства, переданные из Эрмитажа и Академии художеств, Гатчинского и Александровского дворцов, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар.

Сегодня Русский музей - это уникальное хранилище художественных ценностей, авторитетный научно- исследовательский институт, один из ведущих центров культурно-просветительской работы, курирующий работу 260 художественных музеев России. Он обладает крупнейшей в стране и мире коллекцией произведений русского изобразительного искусства - более 400 тыс. экспонатов. Коллекция охватывает все исторические периоды и тенденции развития отечественного искусства, его основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1 тыс. лет.

Общая площадь территории музея в настоящее время составляет более 30 га. Коллекция размещена в зданиях, признанных выдающимися памятниками архитектуры XVIII-XIX вв.: Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском (Инженерном) замке. В состав музейного комплекса также входят Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом Петра I и домик Петра I.