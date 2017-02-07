"Лукойл" и Минобороны подписали соглашение о финподдержке ансамбля имени Александрова

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие военного ведомства и компании в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры, говорится в сообщении компании.
"Документ, в частности, предполагает оказание финансовой поддержки со стороны компании для восстановления творческого потенциала Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова", - уточняется в сообщении.
В частности, это обновление материально-технической базы коллектива, приобретение звукоусилительной и воспроизводящей аппаратуры, музыкальных инструментов и специального оборудования музыкального цикла, выполнение ремонтных и оформительских работ концертного фонда ансамбля.
Предоставленная компанией материальная помощь будет направлена как на поддержку новых артистов ансамбля, так и на оказание помощи семьям погибших участников творческого коллектива.
В результате крушения Ту-154 25 декабря 2016 г. погибли 64 участника коллектива, в том числе его руководитель генерал-лейтенант Валерий Халилов.