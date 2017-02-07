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Третьяковка открывает выставку "Шедевры Византии" из греческих музеев

Культура
7 февраля, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Выставка будет работать до 9 апреля
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Выставка "Шедевры Византии", на которой на которой представлены 18 византийских шедевров X-XV веков из греческих музейных и частных собраний, открывается для публики 8 февраля в главном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

"Мы попросили первоклассные, топовые вещи, которые находятся в постоянной экспозиции, за исключением рукописей и памятников из частного собрания, и получили их ", - сообщила журналистам на пресс-показе куратор проекта Елена Саенкова.

По ее словам, в оформлении выставки они намеренно отошли от ассоциаций с византийским храмом, главной целью было представить двусторонние произведения. Например, один из шедевров проекта "Богоматерь Одигитрия. Распятие" XIV века представить так, чтобы посетители смогли увидеть обе стороны. Вместе с тем, центр экспозиции напоминает апсиду, в центре которой находится "Богоматерь Кардиотиса" первой половины XV века из собрания Византийского и Христианского музея в обрамлении "Богоматери Одигитрии" XV века и "Святителя Николая" начала XVI века из частной коллекции.

Всего же в небольшой, но представительной экспозиции представлены 12 икон, две рукописи с иллюстрациями, покров и две кадильницы. Особое внимание в музее рекомендуют обратить на серебряный процессионный крест конца Х века, на котором выгравированы образы Христа, Богоматери и святых, небольшую икону XII века "Воскрешение Лазаря", а также образ Святой Марины конца XIV - начала XV века.

Организаторы проекта, который проходит в рамках перекрестного года России и Греции, подчеркивают, что все представленные экспонаты раскрывают историю византийской культуры и помогают проследить взаимное влияние восточного и западно-христианского искусства. Так, например, техника резьбы по дереву для рельефа с образом великомученика Георгия со сценами жития, скорее всего, была заимствован из западной традиции, в то время как обрамление из клейм создано в соответствии с канонами византийской живописи. Для более содержательного просмотра каждый экспонат сопровождается пояснением, которое подготовили греческие музейщики.

Выставка "Шедевры Византии" будет работать до 9 апреля.

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