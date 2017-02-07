Продажа билетов на "Евровидение" в Киеве отложена из-за скандала с выбором продавца

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КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины отменил результаты тендера на закупку услуг официального продавца билетов на песенный конкурс "Евровидение-2017" в Киеве, из-за чего начало продаж отложено на неопределенный срок. Об этом сообщили в Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая является одним из организаторов мероприятия.
"Административной коллегией Антимонопольного комитета Украины принято решение, согласно которому Национальную общественную телерадиокомпанию Украины обязали отменить процедуру закупки (услуг продавца - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Ранее победителем тендера была объявлена компания Concert.ua, но другие участники торгов обжаловали это решение.
Старт продаж билетов был запланирован на 6 февраля, теперь он отложен на неопределенный срок. "Надеемся, что билеты поступят в продажу в феврале, мы активно работаем над воплощением этого", - прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора телерадиокомпании Павел Грицак. Исполнительный продюсер "Евровидения" Йон Ола Санд заявил, что "разочарован из-за задержки начала продажи билетов".
Российские артисты выступят в первой части второго полуфинала "Евровидения-2017", который пройдет в Киеве 11 мая. Вместе с ними во втором полуфинале выйдут на сцену исполнители из Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии. Всего в "Евровидении-2017" примут участие представители 43 стран. Финал конкурса запланирован на 13 мая.