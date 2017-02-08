Критики высоко оценили выставку о русском революционном искусстве в Лондоне

ЛОНДОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Выставка, посвященная русскому революционному искусству и историческим реалиям того времени, еще до открытия стала заметным событием культурной жизни британской столицы. Корреспондент ТАСС посетил предварительный показ экспозиции "Революция: русское искусство 1917-1932 гг.", местом для проведения которой стал престижный выставочный зал Королевской академии художеств.

Что привезли в Лондон

В основу экспозиции легли две сотни произведений из Третьяковской галереи, Русского музея, а также региональных российских музеев. Ее официальное открытие намечено на 11 февраля. Но уже за несколько дней до этого Королевская академия художеств дала возможность познакомиться с выставкой журналистам и членам ассоциации художников Великобритании.

Среди привезенных в Лондон картин находятся такие известные произведения, как "Прогулка" Марка Шагала, "Синий гребень" Василия Кандинского, "Текстильщицы" Александра Дейнеки, "Голова крестьянина" Казимира Малевича, а также работы Александра Самохвалова, Бориса Григорьева, Бориса Кустодиева, Аристарха Лентулова, Михаила Матюшина, Игоря Грабаря и других мастеров.

Помимо картин на экспозиции, которая продлится до 17 апреля, представлены скульптуры, фарфор, плакаты, афиши, фотографии, кинематографические полотна, различные модели - например, стандартной будущей советской квартиры.

По следам выставки 1932 года

Экспозиция отчасти повторяет известную выставку 1932 года "Художники РСФСР за XV лет. Живопись. Графика. Скульптура", организованную в Ленинграде к 15-летию революции историком искусства, гражданским мужем Анны Ахматовой, Николаем Пуниным. "Но в отличие от той выставки мы решили провести разделение экспонатов по темам, а не художественным движениям", - рассказала корреспонденту ТАСС одна из ее кураторов Наталья Марри из Института искусства Курто, действующего в составе Лондонского университета.

Всего экспозиция занимает несколько залов. В первом из них под названием "Салют вождю" исследуется культовый статус Ленина. Этот зал, а вместе с ним и вся экспозиция открывается картиной "Ленин в Смольном" Исаака Бродского. Здесь же можно увидеть и довольно редкое произведение "У гроба Ленина" Кузьмы Петрова-Водкина.

Другие залы посвящены темам индустриализации, коллективизации, военному коммунизму, НЭПу, видению художниками революции и их ностальгии по дореволюционной России.

Залы Малевича и Петрова-Водкина

Два отдельных зала отведены под творчество Казимира Малевича и Петрова-Водкина. "Мы воссоздали зал в абсолютно том же виде, в котором его видел Малевич в 1932 году. В зале висят те же самые картины, а архитектоны (супрематические архитектурные модели - прим. ТАСС) были заново реконструированы по фотографиям. Петрову-Водкину мы также решили посвятить отдельный зал, потому что в Великобритании он незаслуженно обойден вниманием", - рассказала Марри.

Наконец, последний зал экспозиции назван "Утопия Сталина". Наряду с картинами и макетами в нем расположена "Комната памяти", посвященная жертвам ГУЛАГа. "Мы попытались, насколько это возможно, рассказать не только об искусстве того времени, но и о его истории, потому что она до сих пор здесь плохо известна", - заметила Марри.

Реакция критики

Еще один куратор выставки Джон Мильнер признался, что интерес к экспозиции большой. "Мы уже получили большое количество отличных отзывов о выставке", - сообщил он корр. ТАСС. "Она довольно сильно отличается от традиционного подбора имен, потому что мы попытались посмотреть на картины авангарда в более широком контексте", - сказал Мильнер.

Высоко оценили выставку и местные критики. Так, сразу несколько серьезных газет поставили экспозиции четыре из пяти звездочек, которыми в Великобритании принято оценивать от выставок и музыкальных альбомов до драматических спектаклей, оперных и балетных постановок.

Так, газета The Daily Telegraph назвала ее "грандиозным и амбициозным проектом", позволяющим изучить "особенно бурный и трагический период современной истории". The Times в свою очередь обращает внимание на выдающиеся полотна, но замечает, что "эта выставка еще больше поражает с интеллектуальной точки зрения, чем радует эстетически".

"Здесь есть так много очаровательных вещей, преимущественно из российских государственных коллекций, что эта выставка может восприниматься в качестве коррекции для довольного узкого взгляда, которым мы часто смотрим на авангардное искусство в революционной России", - замечает The Guardian.

Юбилей русских революций в Лондоне

Эта экспозиция станет первым, но не последним культурным событием этого года, в который будет отмечаться столетний юбилей революции 1917 года. 28 апреля в галерее Британской библиотеки в Лондоне откроется экспозиция под названием "Русская революция: надежда, трагедия, мифы". Выставка, включающая в себя около 200 экспонатов, позволит посетителям библиотеки познакомиться ближе с важнейшим этапом в истории России, охватывающим период с конца XIX века до 1924 года, когда умер один из главных организаторов и руководителей Октябрьской революции Владимир Ленин.