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Фестиваль итальянской эстрадной песни стартовал в Сан-Ремо

Культура
8 февраля, 4:37 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
В первый из пяти вечеров на сцену исторического театра "Аристон" вышли 11 из 22 участников основного конкурса
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© EPA/CLAUDIO ONORATI

РИМ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Популярный фестиваль итальянской эстрадной песни начался во вторник вечером в 67-й раз в Сан-Ремо, городе на Лигурийском побережье. Ежегодно событие транслируется по первому каналу итальянской теле- и радиокомпании RAI и становится самым рейтинговым.

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В первый из пяти вечеров на сцену исторического театра "Аристон" вышли 11 из 22 участников основного конкурса, включая известного итальянского исполнителя Аль Бано, для которого нынешний фестиваль 18-й по счету за долгую карьеру. Из именитых гостей выступили итальянский поп-певец Тициано Ферро, пуэрториканец Рики Мартен и комик Кроцца, который шутил на актуальные темы итальянской политики.

В ближайшие дни в Сан-Ремо ожидаются британский певец Робби Уильямс и американский актер Киану Ривз. Как всегда зрителей ждут сюрпризы и неожиданное появление на сцене знаменитостей. Завершится фестиваль в субботу объявлением победителя, который будет определен по результатам интерактивного голосования публики и телезрителей, а также профессионального журналистского жюри.

Песенный фестиваль Сан-Ремо проходит с 1951 года. За всю историю этого смотра на нем выступали почти все звезды итальянской эстрады. Участие в Сан-Ремо считается престижным благодаря музыкальной рекламе - песни, впервые исполняемые со сцены театра "Аристон", становятся хитами вне зависимости от результатов конкурса. Поэтому участием в фестивале не пренебрегают и уже получившие признание артисты. В отдельном конкурсе участвуют восемь новичков. для которых фестиваль становится стартовой площадкой в мир шоу-бизнеса.

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