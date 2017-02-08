Отреставрированный Морской трон Екатерины II покажут коллегии флотских музеев в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Отреставрированный Морской трон Екатерины II, использовавшийся во время путешествия императрицы в Крым в 1787 году, будет представлен членам III Коллегии музеев военно-морской направленности. Ее заседание пройдет в Санкт- Петербурге на базе Центрального военно-морского музея (ЦВММ).

"Будут представлены наиболее значимые раритеты, пополнившие фонды музея в минувшем году, а также результаты работы реставраторов, вернувших в 2016 году в музейный оборот немало ценнейших артефактов, - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы ЦВММ Валерий Волобуев. - Одному из них посвящена отдельная презентация. Это вернувшийся в ЦВММ после реставрации Морской трон Екатерины II".

Артефакт поступил в музейный оборот в 1867 году из Николаевского порта. Долгое время он экспонировался в летнем домике Петра I, позже поступил в ЦВММ, где сейчас размещен в Зале славы русского флота.

Коллегия проводит свои заседания на площадке ЦВММ начиная с 2014 года. Специалисты военно-морского музейного дела обсуждают на них достижения отечественного военно- морского музейного сообщества, имеющиеся проблемы и пути их решения. По словам директора ЦВММ Руслана Нехая, возглавляющего Ассоциацию военно-морских музеев, одной из тем коллегии станет пропаганда традиций российского флота.

Электронный музей

Музейщикам будут представлены выставка моделей современных кораблей и презентация технических новинок, разработанных российскими компаниями, которые сотрудничают с ЦВММ в различных сферах музейной деятельности. В их числе - электронные разработки петербургской оборонной компании "Кронштадт технологии" для филиалов ЦВММ на крейсере "Аврора" и в музее Дороги жизни в Осиновце. На примере этих разработок, например, интерактивной 3D-модели грузовика- полуторки, следующего по Дороге жизни через Ладожское озеро в блокадный Ленинград, будут изучены новейшие возможности создания музейных экспозиций с использованием электронных симуляторов и информационных панелей. На площадках ведущих музеев Петербурга пройдут мастер-классы по современным музейным технологиям.

Один из лучших в мире

ЦВММ - один из старейших музеев России и один из крупнейших морских музеев мира. Он ведет свою историю с основанной Петром Великим в 1709 году Санкт-Петербургской модель-камеры - хранилища кораблестроительных моделей и чертежей. Музейный статус модель-камера получила в 1805 году, а уже к концу XIX века Морской музей приобрел мировую известность.

В наши дни в коллекции ЦВММ насчитывается более 700 тысяч единиц хранения, в том числе свыше 13 тысяч предметов корабельной техники, более 11 тысяч единиц холодного и огнестрельного оружия, 62 тысячи произведений изобразительного искусства, обмундирование, награды и знаки, свыше 44 тысяч документов и рукописей, фотографии и негативы, сотни тысяч листов чертежей. Собрание моделей кораблей ЦВММ, включающее около 2 тысяч единиц, считается одним из богатейших в мире.