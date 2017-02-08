Режиссер фильма "Матильда" просит Генпрокуратуру оградить его от "измышлений" Поклонской

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Народный артист РФ, режиссер еще незаконченного фильма "Матильда" Алексей Учитель направил в Генеральную прокуратуру РФ два заявления, касающиеся депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководства Всероссийской общественной православной организации "Христианское государство - Святая Русь". Об этом ТАСС сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.

В своем первом заявлении (оба документа имеются в распоряжении ТАСС), направленном на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки, Алексей Учитель просит "оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской".

Во втором заявлении, подписанном его адвокатом, режиссер просит проверить православную организацию на экстремизм после прозвучавших угроз в адрес создателей картины и потенциальных зрителей.

Пояснение адвоката

"За последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала так много разного и бросила столько обвинений, что оставить их просто без внимания уже невозможно, - пояснил Добрынин. - С одной стороны, можно было бы просто отшутиться, ссылаясь хотя бы на то, что у российского юриста Поклонской нет российского юридического образования, но теперь она не просто юрист или региональный прокурор, но и российский законодатель, а значит кто-то обязан дать правовую оценку ее специфическому пониманию российского права и законодательства".

Суждения о фильме, который никто не видел

В своем заявлении, касающемся Поклонской, Алексей Учитель замечает, что обратиться в Генпрокуратору его вынуждают "обстоятельства нагнетания не объяснимой с позиций здравого смысла истерии по поводу создания мною художественного фильма "Матильда", якобы оскорбляющего религиозные чувства верующих и имеющего целью опорочить святых православной церкви".

Режиссер подчеркивает, что фильм находится в работе, его никто еще не видел и "не может судить о его достоинствах, недостатках, соответствии или несоответствии авторского замысла реальной истории жизни его персонажей, тем более - делать выводы о каком бы то ни было поругании памяти, нарушении прав их реальных прототипов".

Проверить на экстремизм

Как ранее сообщили СМИ, организация "Христианское государство - Святая Русь" направила в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката нового фильма Алексея Учителя "Матильда".

Авторы обращения, распространенного в интернете, обещают предпринять "методы борьбы с беззаконием и безумием" и отмечают, что всего отправили почтой более тысячи писем по домашним и юридическим адресам директоров кинотеатров.

Во втором заявлении Алексея Учителя говорится, что угрозы в адрес создателей картины "можно расценить как действия, направленные на возбуждение религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности или отношения к религии, а также как подстрекательство к активным противоправным действиям".

Режиссер просит проверить православную организацию и ее руководство "на предмет соблюдения законодательства РФ о противодействии экстремистской деятельности".

Запрос от Поклонской

Ранее депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя "Матильда" о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской.

По мнению депутата, сценарий картины "Матильда" должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные".