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Олег Басилашвили стал лауреатом театральной премии "Пять вечеров"

Культура
8 февраля, 8:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский
Данная награда вручается первым и выдающимся исполнителям ролей в спектаклях и фильмах по произведениям Александра Володина
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили стал лауреатом театральной премии "Пять вечеров". Награда будет вручена ему в среду, 8 февраля, на фестивале "Пять вечеров" имени Александра Володина, который пройдет перед спектаклем "Осенний марафон" Русского драматического театра из Улан-Удэ в постановке Сергея Левицкого.

Здесь "горестный плут" Бузыкин продолжит свой бесконечный бег, но теперь уже не по улицам Ленинграда, а по огромному макету этого города, и встретится на одной сцене с Бузыкиным из фильма "Осенний марафон" (1979), роль которого исполнил Олег Басилашвили.

"В "Осеннем марафоне" моего героя Бузыкина зовут Андреем Павловичем. Он - полный тезка композитора Петрова, написавшего музыку к этому фильму. Я наблюдал за манерой поведения Петрова и, конечно, ни в коей мере не стремился ее копировать, но эта мягкость, вечная улыбка на губах, несколько даже виноватая, и заикание его, - это все свойственно и моему Бузыкину", - рассказал актер корреспонденту ТАСС.

По словам Басилашвили, кепка Бузыкина подобна той, которую носил автор сценария - Александр Володин. "Так что тут у меня два персонажа слиты - Володин и Петров. Ну, конечно, и я в том числе, как исполнитель этой роли. Да и режиссер Георгий Данелия тоже, поскольку он пытался снять фильм о своей судьбе", - сказал актер.

Вспомнив о первоначальном названии картины - "Горестная жизнь плута", артист заметил: "Лично я своего героя плутом не считал. Он был для меня жертвой обстоятельств, человеком, который в какой-то степени напоминает нас всех".

Премия "Пять вечеров" представляет собой выполненное из бронзы миниатюрное скульптурное изображение Александра Володина работы грузинского художника и театрального деятеля Резо Габриадзе.

Награда, не имеющая денежного эквивалента, вручается первым и выдающимся исполнителям ролей в спектаклях и фильмах по произведениям Володина. В разные годы премии "Пять вечеров" были удостоены Станислав Любшин, Лариса Малеванная, Зинаида Шарко, Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих.

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Басилашвили, Олег Валерианович
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