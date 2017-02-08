Стивен Кинг и его сын Оуэн представят первый совместно написанный роман

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг и его сын и соавтор Оуэн впервые представят первую совместную книгу "Спящие красавицы" (Sleeping Beauties) на предстоящей в Нью-Йорке в конце мая - начале июня крупнейшей книжной выставке BookExpo.

Как сообщил исполнительный директор выставки Брайан МакДональд, такие встречи с литературными знаменитостями "привлекают тысячи людей, заинтересованных в том, чтобы узнать о новых книгах и пообщаться с самыми известными авторами". "Мы работаем над тем, чтобы представить на выставке самый широкий спектр авторов, каждый из которых может высказать свое особое мнение о литературе и мире вокруг нас", - добавил он.

Уроженец Портленда (штат Мэн) 69-летний Стивен Кинг - автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. В середине 1970-х годов был опубликован его первый роман "Кэрри", за которым последовал роман "Сияние" принесший ему первую известность, затем под псевдонимом Ричард Бахман в свет вышли его романы "Ярость", "Долгая прогулка", "Дорожные работы", "Бегущий человек". В 1982 году он публикует роман "Стрелок" - первый в цикле из восьми романов "Темная башня". Свою последнюю работу - 373-страничную книгу "Сердца в ожидании" романист представил в Университете штата Мэн в ноябре прошлого года.

Его сын Оуэн - автор романа "Двойное приключение" и "В этом замешаны все: новелла и рассказы", а также соавтор романа "Предисловие к инопланетному вторжению". Новый роман "Спящие красавицы" - его первая совместная работа с отцом.