Дэнни Бойл не готов менять свои фильмы ради кассового успеха

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Создатель фильма "Миллионер из трущоб", британский режиссер и продюсер Дэнни Бойл не готов менять содержание своих фильмов ради кассового успеха. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, представляя свою новую картину "Т2 Трейнспоттинг" ("На игле-2"). Лента выйдет на российские экраны 8 марта.

"Если наша цель - снять фильм, чтобы много заработать, тогда да, нам бы пришлось сделать картину более "ванильной", но мне нравится работать с небольшим бюджетом, снимать не блокбастеры, а что-то маленькое, агрессивное, авантюрное", - отметил Бойл. При этом режиссер подчеркнул, что его фильмы выходят с высоким возрастным рейтингом, что ограничивает их аудиторию, но менять что-либо в угоду кассе он не готов.

"Мы не идем на компромисс, - пояснил Бойл. - Конечно, Голливуд будет нас заставлять делать фильмы на более широкую аудиторию, но мы хотим делать более сложные фильмы. Я недавно говорил с Ларсом фон Триером, он тоже увлекается сложными темами, нам важно это доносить до зрителей".

По словам режиссера, перед тем, как начались съемки продолжения картины "На игле" 1996 года, были проведены опросы среди зрителей. "Они сказали, что прежде всего хотят видеть в продолжении тех же актеров и такую же хорошую музыку, никто не сказал, что должен быть тот же самый режиссер, мне от этого было больно", - отметил Бойл. Главные роли в картине исполнили Юэн МакГрегор ("На игле", "Звездные войны"), Роберт Карлайл ("На игле", "Пляж"), Джонни Ли Миллер ("На игле", "Охотники за разумом"), Юэн Бремнер ("На игле", "Исход: Цари и Боги").

Дэнни Бойл отметил, что в его фильме "есть много нелицеприятного, смесь красоты и низости, это все то, что дает фильму то, что его определяет". Режиссер напомнил, что снимал картины "Пляж" с Леонардо Ди Каприо. "Мне не очень понравилось, слишком большой бюджет мне не подходит, - признался режиссер. - Я хочу стать евангелистом, зажечь людей идеей".