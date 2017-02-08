Дэнни Бойл считает Тарковского "кинематографическим богом"

Мещеряков: агенты футболиста Миранчука заинтересованы только в собственном карманеСпорт 8 февраля, 13:23
Мутко: России нет равных на уровне молодежного спортаСпорт 8 февраля, 13:15
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"Происшествия 8 февраля, 13:14
ФАС надеется на скорое принятие решения о снижении доли государства в экономикеЭкономика и бизнес 8 февраля, 13:13
Уральские ученые разработают сплавы для имплантатов с улучшенной биосовместимостьюНовости Урала 8 февраля, 13:12
Собянин: власти Москвы поддерживают модернизацию промпредприятийМосква 8 февраля, 13:10
Челябинскую область в ближайшие три дня ожидают 40-градусные морозыНовости Урала 8 февраля, 13:04
Пахомов: мэрия города делает все, чтобы "Сочи" вышел в РФПЛСпорт 8 февраля, 13:04
Полиция Петербурга обратилась в прокуратуру по поводу митинга против передачи Исаакия РПЦОбщество 8 февраля, 13:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Британский режиссер и продюсер Дэнни Бойл считает "кинематографическим богом" Андрея Тарковского (1932-1986). Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.
"В России есть Тарковский, для нас он бог", - сказал Бойл, добавив, что каждый кинематографист должен посмотреть его фильмы.
Режиссер представил в Москве свою новую ленту "Т2 Трейнспоттинг" ("На игле-2"). Картина выйдет на экраны 8 марта, а 8 февраля в кинотеатре "Горизонт" начнется ретроспектива лучших фильмов Бойла.
У режиссера спросили, не хотел бы он, как это делают некоторые российские режиссеры, провести премьеру своего фильма в Государственном Кремлевском дворце. Бойл заметил, что хотел бы показать там свою картину, и в шутку спросил у организаторов, могут ли они это устроить.
В аннотации к ленте "На игле-2" говорится, что "знакомые всем по культовому фильму "На игле" (1996) герои возвращаются на большой экран, на этот раз приятели попробуют свои силы на весьма необычном поприще". Главные роли в картине исполнили Юэн МакГрегор, Роберт Карлайл ("На игле", "Пляж"), Джонни Ли Миллер ("На игле", "Охотники за разумом"), Юэн Бремнер ("На игле", "Исход: Цари и Боги").
Дэнни Бойлу 60 лет. Также среди самых известных его фильмов - "Неглубокая могила", "28 дней спустя", "Стив Джобс" и другие. За "Миллионера из трущоб" режиссер получил "Оскар" и "Золотой глобус".