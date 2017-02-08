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Дэнни Бойл считает Тарковского "кинематографическим богом"

Культура
8 февраля, 12:11 UTC+3 /Корр. ТАСС, Наталья Баринова
Режиссер заявил, что каждый кинематографист должен посмотреть фильмы Андрея Тарковского
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Дэнни Бойл

Дэнни Бойл

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Британский режиссер и продюсер Дэнни Бойл считает "кинематографическим богом" Андрея Тарковского (1932-1986). Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"В России есть Тарковский, для нас он бог", - сказал Бойл, добавив, что каждый кинематографист должен посмотреть его фильмы.

Режиссер представил в Москве свою новую ленту "Т2 Трейнспоттинг" ("На игле-2"). Картина выйдет на экраны 8 марта, а 8 февраля в кинотеатре "Горизонт" начнется ретроспектива лучших фильмов Бойла.

У режиссера спросили, не хотел бы он, как это делают некоторые российские режиссеры, провести премьеру своего фильма в Государственном Кремлевском дворце. Бойл заметил, что хотел бы показать там свою картину, и в шутку спросил у организаторов, могут ли они это устроить.

В аннотации к ленте "На игле-2" говорится, что "знакомые всем по культовому фильму "На игле" (1996) герои возвращаются на большой экран, на этот раз приятели попробуют свои силы на весьма необычном поприще". Главные роли в картине исполнили Юэн МакГрегор, Роберт Карлайл ("На игле", "Пляж"), Джонни Ли Миллер ("На игле", "Охотники за разумом"), Юэн Бремнер ("На игле", "Исход: Цари и Боги").

Дэнни Бойлу 60 лет. Также среди самых известных его фильмов - "Неглубокая могила", "28 дней спустя", "Стив Джобс" и другие. За "Миллионера из трущоб" режиссер получил "Оскар" и "Золотой глобус".

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