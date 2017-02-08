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Суд в Москве отложил на 21 февраля заседание по жалобе Маруани на действия полиции

Культура
8 февраля, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Заседание было отложено в связи с неявкой полицейского
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отложил на 21 февраля заседание по жалобе французского музыканта Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова на действия сотрудника полиции, изъявшего на время проверки их вещи. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, заседание было отложено в связи с неявкой полицейского, на которого подана жалоба.

Заявители настаивают на том, что сотрудники полиции незаконно изъяли у них личные вещи, адвокатское досье, а также долгое время не допускали к ним адвокатов.

Дидье Маруани и юрист Игорь Трунов были задержаны полицейскими вечером 29 ноября прошлого года в отделении Сбербанка в центре Москвы, где они собирались встретиться с Филиппом Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении им авторских прав при исполнении песни "Жестокая любовь".

28 ноября Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и даже согласился выплатить компенсацию. Однако адвокат российского певца Александр Добровинский это опроверг, заявив, что никаких договоренностей не было, а с Маруани от имени Киркорова разговаривали пранкеры.

В конце декабря следователь отказал Киркорову в возбуждении против Маруани и Трунова уголовного дела о вымогательстве.

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