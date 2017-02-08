Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Создателям фильма "Матильда" угрожают анонимные экстремисты, подобные действия недопустимы, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что (режиссер фильма Алексей) Учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя "Христианское государство - Святая Русь". Мы специально проконсультировались: в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов", - подчеркнул представитель Кремля. По его мнению, "подобные действия абсолютно недопустимы".

Песков напомнил тезис главы государства из послания Федеральному собранию 2016 года, когда Владимир Путин "однозначно сказал, что считает неприемлемой агрессивную реакцию, которая выливается в вандализм и нарушение закона". "Президент сказал, что на такие проявления государство будет реагировать жестко", - констатировал представитель Кремля. По его оценке, именно такие проявления наблюдаются сейчас в отношении создателей фильма "Матильда".

"Естественно, это дорога с двусторонним движением, где должна быть взаимная ответственность: одна сторона должна четко разъяснять отсутствие своих намерений оскорбить чьи- то чувства, а другая сторона должна избегать каких-либо попыток оказывать давление на культуру, средства массовой информации", - считает пресс-секретарь президента. Песков еще раз процитировал Путина, говорившего о том, что "никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию".

Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель направил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить на экстремизм организацию "Христианское государство - Святая Русь", а также попросил оградить коллектив создателей фильма и работников прокатных организаций от распространения "клеветнических измышлений".

Картина "Матильда", как планируется, выйдет в свет осенью 2017 года. Фильм рассказывает о романе будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Организация "Христианское государство - Святая Русь" уже направила в кинотеатры письма с призывом не допустить показа фильма. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных на создание "Матильды".