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Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы

Культура
8 февраля, 12:19 UTC+3
Пресс-секретарь президента отметил, что в Минюсте организация "Христианское государство - Святая Русь" не зарегистрирована
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Создателям фильма "Матильда" угрожают анонимные экстремисты, подобные действия недопустимы, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что (режиссер фильма Алексей) Учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя "Христианское государство - Святая Русь". Мы специально проконсультировались: в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов", - подчеркнул представитель Кремля. По его мнению, "подобные действия абсолютно недопустимы".

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Песков напомнил тезис главы государства из послания Федеральному собранию 2016 года, когда Владимир Путин "однозначно сказал, что считает неприемлемой агрессивную реакцию, которая выливается в вандализм и нарушение закона". "Президент сказал, что на такие проявления государство будет реагировать жестко", - констатировал представитель Кремля. По его оценке, именно такие проявления наблюдаются сейчас в отношении создателей фильма "Матильда".

"Естественно, это дорога с двусторонним движением, где должна быть взаимная ответственность: одна сторона должна четко разъяснять отсутствие своих намерений оскорбить чьи- то чувства, а другая сторона должна избегать каких-либо попыток оказывать давление на культуру, средства массовой информации", - считает пресс-секретарь президента. Песков еще раз процитировал Путина, говорившего о том, что "никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию".

Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель направил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить на экстремизм организацию "Христианское государство - Святая Русь", а также попросил оградить коллектив создателей фильма и работников прокатных организаций от распространения "клеветнических измышлений".

Картина "Матильда", как планируется, выйдет в свет осенью 2017 года. Фильм рассказывает о романе будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Организация "Христианское государство - Святая Русь" уже направила в кинотеатры письма с призывом не допустить показа фильма. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных на создание "Матильды".

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Песков, Дмитрий Сергеевич Учитель, Алексей Ефимович
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