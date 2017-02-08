Асад отметил исключительную роль Путина в восстановлении мира в СирииПолитика 8 февраля, 14:56
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мераЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:55
Орбитальный аппарат миссии "ЭкзоМарс-2016" провел серию маневров над МарсомКосмос 8 февраля, 14:38
Фильм о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС выйдет в прокат в 2019 годуКультура 8 февраля, 14:37
Киану Ривз может сыграть в российском фильме "Пеппи"Культура 8 февраля, 14:31
Почти 4 млн тонн выбросов ежегодно загрязняют атмосферу УралаВ стране 8 февраля, 14:31
Спикер Рады запретил депутатам от оппозиции выступать с трибуны на русском языкеМеждународная панорама 8 февраля, 14:29
Сборная России по хоккею завоевала золото УниверсиадыСпорт 8 февраля, 14:23
ЕК получила предложения "Газпрома", которые могут снять претензии по конкуренцииЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Компания "Русская фильм группа" ведет переговоры с голливудским актером Киану Ривзом об участии в фильме "Пеппи" о приключениях героини книг Астрид Линдгрен. Об этом сообщил продюсер Алексей Петрухин.
"Ангажируем на роль отца Пеппи голливудского актера Киану Ривза, - сказал он. - Роль написана для него, сейчас ведем переговоры".
По его словам, создатели ленты "попытались по-своему прочитать книгу".
Автор сценария будущей ленты Роман Картушин заметил, что Гарри Потерру "пора передать эстафетную волшебную палочку Пеппи".
"Это будет большое эпичное кино. Нужное для детей, которые будут расти с героиней и учиться", - заметил он.
Фильм должен выйти в прокат в начале 2019 года.