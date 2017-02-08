Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Киану Ривз может сыграть в российском фильме "Пеппи"

Культура
8 февраля, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Фильм должен выйти в прокат в начале 2019 года
Поделиться
Материал из 1 страницы
Киану Ривз

Киану Ривз

© EPA/PAUL BUCK

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Компания "Русская фильм группа" ведет переговоры с голливудским актером Киану Ривзом об участии в фильме "Пеппи" о приключениях героини книг Астрид Линдгрен. Об этом сообщил  продюсер Алексей Петрухин.

"Ангажируем на роль отца Пеппи голливудского актера Киану Ривза, - сказал он. - Роль написана для него, сейчас ведем переговоры".

По его словам, создатели ленты "попытались по-своему прочитать книгу".

Автор сценария будущей ленты Роман Картушин заметил, что Гарри Потерру "пора передать эстафетную волшебную палочку Пеппи".

"Это будет большое эпичное кино. Нужное для детей, которые будут расти с героиней и учиться", - заметил он.

Фильм должен выйти в прокат в начале 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Икона Богоматери Кардиотисы на выставке "Шедевры Византии" в Третьяковской галерее
9
Третьяковка открывает выставку "Шедевры Византии" из греческих музеев
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
12
Историческое перевоплощение: выставка Ясумасы Моримуры в ГМИИ им. А.С. Пушкина
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
2
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
3
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
4
Случаи захвата российских моряков в заложники с 2012 года. Досье
5
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
6
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
7
Работы по восстановлению энергоснабжения в Крыму займут сутки
Темы дня
Реклама