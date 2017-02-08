Киану Ривз может сыграть в российском фильме "Пеппи"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Компания "Русская фильм группа" ведет переговоры с голливудским актером Киану Ривзом об участии в фильме "Пеппи" о приключениях героини книг Астрид Линдгрен. Об этом сообщил продюсер Алексей Петрухин.

"Ангажируем на роль отца Пеппи голливудского актера Киану Ривза, - сказал он. - Роль написана для него, сейчас ведем переговоры".

По его словам, создатели ленты "попытались по-своему прочитать книгу".

Автор сценария будущей ленты Роман Картушин заметил, что Гарри Потерру "пора передать эстафетную волшебную палочку Пеппи".

"Это будет большое эпичное кино. Нужное для детей, которые будут расти с героиней и учиться", - заметил он.

Фильм должен выйти в прокат в начале 2019 года.